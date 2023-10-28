Анна Фролова: «Понравилось, когда Загитова брала у меня интервью. Она опытная фигуристка, как спортсмен спортсмена понимает»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова рассказала, что ей нравится общаться с Алиной Загитовой.

«Понравилось, когда Алина Загитова брала у меня интервью. Нравится с ней общаться, она опытная фигуристка, как спортсмен спортсмена понимает.

Мне нравятся ее вопросы, это сразу плюс к комфорту, как будто разговариваем просто так, удобно отвечать», – сказала фигуристка. 

«Блинчиков, к сожалению, не смогла напечь, но что есть». Загитова взяла интервью у участников этапа Гран-при России в Уфе

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20 комментариев

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Lana-shu
Ответ Vendetta4111323
Всем раздали методички, что Алина топ ведущая? Думают, у людей нет слуха?
А Вам в Вашей методичке не сказали, что Алина снимает влоги, а не работает ведущей?
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MariRed
Спасибо Ане на добром слове , с удовольствием смотрю блоги Алины с этапов))
+7
-3
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annaroza13
Ответ Gemma157
Аня, сколько заплатили чтобы ты так сказала?
А сколько платят Вам, что бы задавать такие вопросы ?
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Vendetta4111323
Всем раздали методички, что Алина топ ведущая? Думают, у людей нет слуха?
+19
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+2
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Varvarushka
Спасибо, Аня, за поддержку)
+5
-3
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На Пекин
Все верно Аня сказала!
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Lolka12
Ответ Tresk2
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Вас лучше убрать из комментариев 😅 а у Алины отличные влоги. И спортсмены с удовольствием с ней общаются, заряжаются золотым вайбом 🥇
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Екатерина Пчелина
Ответ Vendetta4111323
Всем раздали методички, что Алина топ ведущая? Думают, у людей нет слуха?
А вы посмотрите этот влог для начала. А то получается: я роман не читал, но осуждаю. Вот это, действительно, по методичке!
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Tresk2
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Маргарита В Сафронова
Аня сегодня была напряжӗнная. Наверное, поэтому про Алину вспомнила. Алина умеет создавать атмосферу радости и спокойствия.
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Маргарита Михайловна
Анна молодец! Ну и результат сразу пришёл. Алина всегда приносит удачу!
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Юра Плисецкий
Очень красивая и проникновенная программа. Анна отлично откатала. Молодец.
Пусть завтра будет ещё лучше!
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Екатерина Пчелина
Мне очень нравятся эти влоги. В них, общение со спортсменами, получается добрым, забавным, небанальным. Сами фигуристы, общаясь не с токсиками-журналистами, а со "своим" человеком, чувствуют себя раскрепощенно и раскрываются с новой стороны.

Подарочек Нутеллы от Алины Ане - вот, приятно на такие моменты смотреть.
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MyCA
Анна хорошо интервью даёт.
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Tacciana
Ответ Маргарита Михайловна
Анна молодец! Ну и результат сразу пришёл. Алина всегда приносит удачу!
Результат приносят планомерные тренировки и тяжёлый труд.
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Lolka12
Ответ Gemma157
Аня, сколько заплатили чтобы ты так сказала?
Много, очень много. Ты таких денег никогда не видела и не увидишь 🤣🤣🤣
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