Анна Фролова: «Понравилось, когда Загитова брала у меня интервью. Она опытная фигуристка, как спортсмен спортсмена понимает»

Анна Фролова рассказала, что ей нравится общаться с Алиной Загитовой.

«Понравилось, когда Алина Загитова брала у меня интервью. Нравится с ней общаться, она опытная фигуристка, как спортсмен спортсмена понимает.

Мне нравятся ее вопросы, это сразу плюс к комфорту, как будто разговариваем просто так, удобно отвечать», – сказала фигуристка.

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