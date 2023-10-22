Алина Горбачева: «Сегодня программа по большей части не получилась. Знаю причины, знаю, над чем работать»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алина Горбачева высказалась о причинах поражения на Гран-при России в Омске.

Сегодня Горбачева заняла второе место. Она лидировала после короткой программы, но уступила Аделии Петросян по итогам произвольной.

«Сегодня программа по большей части не получилась. Знаю причины, знаю, над чем работать. Буду трудиться лучше, чтобы этого больше не повторялось.

Лидерство после короткой программы никак на меня не повлияло. Причины в другом. Буду больше работать», – сказала чемпионка России 2023 года среди юниоров.

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2 комментария

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tull
Перегорела. Бремя лидерства тяжело. Надо это пережить
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Маргарита В Сафронова
Алина выглядела очень нервно. Уж очень ей хотелось с ходу взять золото во взрослых. Но такая снежинка-тиранозаврик, как Аделия, для неё сейчас непроходима.
+2
-2
0
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