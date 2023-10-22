Алина Горбачева: «Сегодня программа по большей части не получилась. Знаю причины, знаю, над чем работать»

Алина Горбачева высказалась о причинах поражения на Гран-при России в Омске.

Сегодня Горбачева заняла второе место. Она лидировала после короткой программы, но уступила Аделии Петросян по итогам произвольной.

«Сегодня программа по большей части не получилась. Знаю причины, знаю, над чем работать. Буду трудиться лучше, чтобы этого больше не повторялось.

Лидерство после короткой программы никак на меня не повлияло. Причины в другом. Буду больше работать», – сказала чемпионка России 2023 года среди юниоров.