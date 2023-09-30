Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Пинчук и Погорелов, Кишимото и Тамура покажут произвольные танцы

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30 сентября на этапе Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17.15 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Третья разминка

10. Эми Куи – Кенни Экерт (США)

11. Джейми Фурнье – Эверест Жу (Канада)

12. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) 

13. Молли Хэйрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)

14. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика)

Четвертая разминка

15. Линь Юйфэй – Гао Цзыцзянь (Китай) 

16. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) 

17. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) 

18. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

19. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)

Положение после ритм-танца

1. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 65,71

2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 62,23

3. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 59,74

4. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 59,65

5. Линь Юйфэй – Гао Цзыцзянь (Китай) – 56,45

6. Молли Хэйрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания) – 52,97

7. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика) – 52,26

8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 52,26

9. Эми Куи – Кенни Экерт (США) – 51,52

10. Джейми Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 50,88

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