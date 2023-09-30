Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Пинчук и Погорелов, Кишимото и Тамура покажут произвольные танцы
30 сентября на этапе Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17.15 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.
Третья разминка
10. Эми Куи – Кенни Экерт (США)
11. Джейми Фурнье – Эверест Жу (Канада)
12. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
13. Молли Хэйрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)
14. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика)
Четвертая разминка
15. Линь Юйфэй – Гао Цзыцзянь (Китай)
16. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
17. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
18. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
19. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)
Положение после ритм-танца
1. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 65,71
2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 62,23
3. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 59,74
4. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 59,65
5. Линь Юйфэй – Гао Цзыцзянь (Китай) – 56,45
6. Молли Хэйрсайн – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания) – 52,97
7. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика) – 52,26
8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 52,26
9. Эми Куи – Кенни Экерт (США) – 51,52
10. Джейми Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 50,88
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