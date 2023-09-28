Александра Трусова: «В олимпийский год у меня была травма. Мне сказали надевать гипс – я отказалась, потому что могла не успеть восстановиться»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Акатьева Майя Хромых Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о травме, которую получила в олимпийском сезоне.

Майя Хромых и Софья Акатьева вышли на короткую программу после травм. Были ли у тебя травмы, повлиявшие на подготовку к сезону?

 – В олимпийский год у меня была травма. Я пропустила три недели, просто не каталась вообще, чтобы залечить и заново войти в форму.

Мне сказали надевать гипс, я отказалась от этого, потому что могла не успеть восстановиться, если бы был гипс. Всегда, считаю, важно долечить и потом заново начать тренироваться. Так проще восстанавливаться. 

– Было ли разочарование из-за того, что не получилось поехать на Гран-при Японии из-за травмы?

– Ну конечно, было. Я очень хотела выступать на всех соревнованиях и на максимум. Но это был единственный шанс выступить на чемпионате России и дальше на следующих соревнованиях, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022. 

10 комментариев

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nina1212
Сочувствую тренерам и всему окружению Саши
Она даже врачам сама указывает, как ее лечить надо)
Что за неуправляемая ракета
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Нюша Нюсина
Травма в ОИ сезон, это жесть. Но Саша справилась, серебро ОИ у нее!)
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As per
Исторический рекордный прокат ПП на ОИ после сложной травмы показал настоящий спортивный характер Саши.
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lepestok
Ответ vanessa2021
Я помню как Саша катала с переломом этап в США. Упростила прогу до 1 квад- лутца. Очень осторожно заходила на каждый элемент, даже на вращение..При приземлении с Квад- лутца на лице Саши отразилась боль, очевидно что даже через заморозку нога болела. Потом в кике Саша сказала Этери:" Я думала, что на лутце мне конец". Потом уже в Москве Саша даже ходить не могла, доносилась инфа из Хрустального, что Саша хромает даже при ходьбе. Болельщики писали, кричали федре - снимите Сашу с этапа в Японии. Хватит с нас Усачевой, которая доломалась в прямом эфире. Ну и в последний день федра зашевелилась и врач сборной наконец снял Сашу с японского этапа. До сих пор непонятно, как Саша докатала олимпийский сезон с такими травмами (у нее еще и спина убитая). На силе воли.
так Усачева травмировалась на японском этапе))))
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vanessa2021
Я помню как Саша катала с переломом этап в США.

Упростила прогу до 1 квад- лутца. Очень осторожно заходила на каждый элемент, даже на вращение..При приземлении с Квад- лутца на лице Саши отразилась боль, очевидно что даже через заморозку нога болела.

Потом в кике Саша сказала Этери:" Я думала, что на лутце мне конец".

Потом уже в Москве Саша даже ходить не могла, доносилась инфа из Хрустального, что Саша хромает даже при ходьбе. Болельщики писали, кричали федре - снимите Сашу с этапа в Японии. Хватит с нас Усачевой, которая доломалась в прямом эфире.

Ну и в последний день федра зашевелилась и врач сборной наконец снял Сашу с японского этапа.

До сих пор непонятно, как Саша докатала олимпийский сезон с такими травмами (у нее еще и спина убитая). На силе воли.
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vanessa2021
Ответ nina1212
Сочувствую тренерам и всему окружению Саши Она даже врачам сама указывает, как ее лечить надо) Что за неуправляемая ракета
Посочуствуйте Усачевой с ее единственным соревнованием по взрослым. С которого ее унесли на руках. Девушка с детства на катке и вот такой финал


А Саша, да, ОИ сезон весь прокатала на заморозке. И взяла медали.
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Anna
Ответ vanessa2021
Я помню как Саша катала с переломом этап в США. Упростила прогу до 1 квад- лутца. Очень осторожно заходила на каждый элемент, даже на вращение..При приземлении с Квад- лутца на лице Саши отразилась боль, очевидно что даже через заморозку нога болела. Потом в кике Саша сказала Этери:" Я думала, что на лутце мне конец". Потом уже в Москве Саша даже ходить не могла, доносилась инфа из Хрустального, что Саша хромает даже при ходьбе. Болельщики писали, кричали федре - снимите Сашу с этапа в Японии. Хватит с нас Усачевой, которая доломалась в прямом эфире. Ну и в последний день федра зашевелилась и врач сборной наконец снял Сашу с японского этапа. До сих пор непонятно, как Саша докатала олимпийский сезон с такими травмами (у нее еще и спина убитая). На силе воли.
"Болельщики писали, кричали федре - снимите Сашу с этапа в Японии. Хватит с нас Усачевой, которая доломалась в прямом эфире." Прям так и писали? У вас что-то с хронологией событий)
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Блинчик
За травму можно сказать спасибо тренерше. И за слив на ОИ тоже.
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vanessa2021
Ответ Anna
"Болельщики писали, кричали федре - снимите Сашу с этапа в Японии. Хватит с нас Усачевой, которая доломалась в прямом эфире." Прям так и писали? У вас что-то с хронологией событий)
Да, даже тут на Спортсе писали, чтобы Сашу снимали с японского этапа. Иначе вторая Усачева будет


На всех фк форумах болельщики писали, чтобы Сашу с травмой федра снимала с этапа. Саша хромала при ходьбе, какие этапы в таком состоянии?

Федра сняла Сашу с этапа в последний момент, чуть ли не в день вылета. Болельщики возмущались поэтому, что слепые чтоли в федре- хромающую спортсменку отправляют соревноваться на этапы. Особенно после истории с Усачевой.
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vanessa2021
Ответ lepestok
так Усачева травмировалась на японском этапе))))
Да, если бы еще и Сашу с травмой в Японию отправили- то было бы вообще "шоу"- сначала выходит Даша и ломается в прямом эфире. Потом выходит Саша и тоже ломается в прямом эфире. Скандал был бы грандиозный.

Тутберидзе должна была проставится врачу сборной, который хромающую Сашу снял с этапа в последний момент.
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