Александра Трусова: «В олимпийский год у меня была травма. Мне сказали надевать гипс – я отказалась, потому что могла не успеть восстановиться»
Александра Трусова рассказала о травме, которую получила в олимпийском сезоне.
– Майя Хромых и Софья Акатьева вышли на короткую программу после травм. Были ли у тебя травмы, повлиявшие на подготовку к сезону?
– В олимпийский год у меня была травма. Я пропустила три недели, просто не каталась вообще, чтобы залечить и заново войти в форму.
Мне сказали надевать гипс, я отказалась от этого, потому что могла не успеть восстановиться, если бы был гипс. Всегда, считаю, важно долечить и потом заново начать тренироваться. Так проще восстанавливаться.
– Было ли разочарование из-за того, что не получилось поехать на Гран-при Японии из-за травмы?
– Ну конечно, было. Я очень хотела выступать на всех соревнованиях и на максимум. Но это был единственный шанс выступить на чемпионате России и дальше на следующих соревнованиях, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.
Она даже врачам сама указывает, как ее лечить надо)
Что за неуправляемая ракета
Упростила прогу до 1 квад- лутца. Очень осторожно заходила на каждый элемент, даже на вращение..При приземлении с Квад- лутца на лице Саши отразилась боль, очевидно что даже через заморозку нога болела.
Потом в кике Саша сказала Этери:" Я думала, что на лутце мне конец".
Потом уже в Москве Саша даже ходить не могла, доносилась инфа из Хрустального, что Саша хромает даже при ходьбе. Болельщики писали, кричали федре - снимите Сашу с этапа в Японии. Хватит с нас Усачевой, которая доломалась в прямом эфире.
Ну и в последний день федра зашевелилась и врач сборной наконец снял Сашу с японского этапа.
До сих пор непонятно, как Саша докатала олимпийский сезон с такими травмами (у нее еще и спина убитая). На силе воли.
А Саша, да, ОИ сезон весь прокатала на заморозке. И взяла медали.
На всех фк форумах болельщики писали, чтобы Сашу с травмой федра снимала с этапа. Саша хромала при ходьбе, какие этапы в таком состоянии?
Федра сняла Сашу с этапа в последний момент, чуть ли не в день вылета. Болельщики возмущались поэтому, что слепые чтоли в федре- хромающую спортсменку отправляют соревноваться на этапы. Особенно после истории с Усачевой.
Тутберидзе должна была проставится врачу сборной, который хромающую Сашу снял с этапа в последний момент.