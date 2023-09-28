Александра Трусова: «В олимпийский год у меня была травма. Мне сказали надевать гипс – я отказалась, потому что могла не успеть восстановиться»

Александра Трусова рассказала о травме, которую получила в олимпийском сезоне.

– и вышли на короткую программу после травм. Были ли у тебя травмы, повлиявшие на подготовку к сезону?

– В олимпийский год у меня была травма. Я пропустила три недели, просто не каталась вообще, чтобы залечить и заново войти в форму.

Мне сказали надевать гипс, я отказалась от этого, потому что могла не успеть восстановиться, если бы был гипс. Всегда, считаю, важно долечить и потом заново начать тренироваться. Так проще восстанавливаться.

– Было ли разочарование из-за того, что не получилось поехать на Гран-при Японии из-за травмы?

– Ну конечно, было. Я очень хотела выступать на всех соревнованиях и на максимум. Но это был единственный шанс выступить на чемпионате России и дальше на следующих соревнованиях, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.