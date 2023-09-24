Щербинина о парном катании: «Выступать в новой категории волнительно, но очень интересно. Самое сложное – выбросы»

Фигуристка Таисия Щербинина рассказала о дебюте в парном катании.

В августе стало известно, что Щербинина перешла из одиночного катания в пары и будет выступать с Артемом Петровым. Дуэт тренируется у Павла Слюсаренко.

21 сентября Щербинина и Петров дебютировали на Кубке Пермского края.

– Как прошел для вас дебют в парах?

– На самом деле первый раз выступать в новой категории довольно волнительно, но в то же время очень интересно. В короткой программе многое получилось, но куда больше моментов, над которыми можно еще работать и работать.

– Что на данный момент самое сложное?

– На данный момент, наверное, самым сложным являются выбросы, – сказала фигуристка.