Щербинина о парном катании: «Выступать в новой категории волнительно, но очень интересно. Самое сложное – выбросы»
Фигуристка Таисия Щербинина рассказала о дебюте в парном катании.
В августе стало известно, что Щербинина перешла из одиночного катания в пары и будет выступать с Артемом Петровым. Дуэт тренируется у Павла Слюсаренко.
21 сентября Щербинина и Петров дебютировали на Кубке Пермского края.
– Как прошел для вас дебют в парах?
– На самом деле первый раз выступать в новой категории довольно волнительно, но в то же время очень интересно. В короткой программе многое получилось, но куда больше моментов, над которыми можно еще работать и работать.
– Что на данный момент самое сложное?
– На данный момент, наверное, самым сложным являются выбросы, – сказала фигуристка.
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