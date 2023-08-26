Сергей Росляков: «Собинина и Ходыкин пробуют четверной выброс. Уверен, и другие пары не обойдутся без ультра-си, в спорте нельзя без прогресса»

Теги сборная России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Сергей Росляков Алексей Белкин Валерия Ходыкина Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков заявил о важности четверных элементов в парном катании.

«Не думаю, что в новом сезоне парное катание будет упрощаться. Уже много лет этот вид развивается по схеме: сначала осваиваются технически более сложные элементы, на которые затем накладывается хореографическая составляющая. Затем новый виток.

Это процесс постоянный. За примерами далеко ходить не надо. В нашей группе Таисия Собинина – Денис Ходыкин пробуют четверной выброс, Лера Ходыкина – Алексей Белкин – четверной подкрут. Уверен, и другие пары не обойдутся без ультра-си, ведь в спорте нельзя без прогресса», – сказал Росляков.

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10 комментариев

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Lana Kazakova
Так непривычно читать: Денис Ходыкин - Таисия Собинина 🥺 В любом случае, успехов этой паре!
+7
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+7
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Илларион
Интересно будет посмотреть на программы Дениса и Таисии, пусть всё что задумали получится, удачи на соревнованиях!
+6
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+6
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Елена Спирина
Да, неумолимо идет усложнение элементов. Человек имеет огромные возможности управлять своим телом. .Хочется пожелать спортсменам здоровья и пройти сезон без травм.
+5
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+5
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romeo5555
Дорогу осилит идущий
+5
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Лия Романова
какое-то время назад четверные у девушек казались чем-то заоблачным) парное тоже не стоит на месте
Удачи ребятам, и главное, без травм
+5
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orlitza
Даша уже освоила.
+3
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+3
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Док Аксель
Одиночники усложняют технический контент прыжками ультра-си, а парники четверными подкрутками, выбросами. Придёт время и кто-то из них освоит и решится на исполнение прыжка ультра-си в прокате.
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Аврора кубик
Ответ Lana Kazakova
Так непривычно читать: Денис Ходыкин - Таисия Собинина 🥺 В любом случае, успехов этой паре!
Даааа , сразу даже не поняла, задумалась кто это) удачи ребятам)
+2
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Аврора кубик
Удачи ребятам, пусть задуманное все получится и конечно без травм!! 😍
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Mari Gams
Интересно , после квадов что ? Пятерные …. Есть ли предел человеческим возможностям ? Сейчас уже каады становятся обыденным набором …. Удивляет , как быстро усложняется ФК .
Всем спортсменам успехов , движения вперёд , отсутствия травм и гладкого льда !
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