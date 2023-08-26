Сергей Росляков: «Собинина и Ходыкин пробуют четверной выброс. Уверен, и другие пары не обойдутся без ультра-си, в спорте нельзя без прогресса»

Тренер Сергей Росляков заявил о важности четверных элементов в парном катании.

«Не думаю, что в новом сезоне парное катание будет упрощаться. Уже много лет этот вид развивается по схеме: сначала осваиваются технически более сложные элементы, на которые затем накладывается хореографическая составляющая. Затем новый виток.

Это процесс постоянный. За примерами далеко ходить не надо. В нашей группе Таисия Собинина – Денис Ходыкин пробуют четверной выброс, Лера Ходыкина – Алексей Белкин – четверной подкрут. Уверен, и другие пары не обойдутся без ультра-си, ведь в спорте нельзя без прогресса», – сказал Росляков.

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