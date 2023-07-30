Луна Хендрикс представила новую короткую программу на шоу в Японии
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс исполнила новую короткую программу на шоу The Ice в Японии.
Программа поставлена под ремикс трека Im’Nin Alu израильского диджея Мора Аврахами и песни Мадонны Living for Love в стиле дип-хаус.
В минувшем сезоне Хендрикс стала бронзовым призером чемпионата мира в Сайтаме.
Там вообще новые программы -- короткие, произвольные и показательные -- представили практически все участники, включая Шому, Нейтана, Каори, Казуки, Кевина, Джейсона и пр. И все видео давно уже в интернете гуляют.