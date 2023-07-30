Луна Хендрикс представила новую короткую программу на шоу в Японии

Теги видео сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс исполнила новую короткую программу на шоу The Ice в Японии.

Программа поставлена под ремикс трека Im’Nin Alu израильского диджея Мора Аврахами и песни Мадонны Living for Love в стиле дип-хаус.

В минувшем сезоне Хендрикс стала бронзовым призером чемпионата мира в Сайтаме.

12 комментариев

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Mikhail Lopatin
Мама дорогая, спортс проснулся и запостил наконец что-то о шоу The Ice, когда уже 3/4 тура позади? Обалдеть. (Естественно, запостил из женского ФК -- других видов в фигурном катании нет.)
Там вообще новые программы -- короткие, произвольные и показательные -- представили практически все участники, включая Шому, Нейтана, Каори, Казуки, Кевина, Джейсона и пр. И все видео давно уже в интернете гуляют.
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Беглый*
Фигня какая-то, а не номер. Еле едет, еле прыгает, руки-мельницы
+9
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buturlinomo
То ли движения слишком резкие или в целом образ не нее. Но как то музыка отдельно. Может эта прога подошла бы больше Сакомото
+3
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На Пекин
Самое время накатывать программы, Луна атлетичная, энергичная, хотя пока сыровато и тяжеловато, но время ещё есть, интересно будет увидеть на соревновании.
+3
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ДИАНА
Пока Луна не в форме совсем, и много лишних движений руками, но это моё личное мнение!
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Angry Dude
Ответ Mikhail Lopatin
Мама дорогая, спортс проснулся и запостил наконец что-то о шоу The Ice, когда уже 3/4 тура позади? Обалдеть. (Естественно, запостил из женского ФК -- других видов в фигурном катании нет.) Там вообще новые программы -- короткие, произвольные и показательные -- представили практически все участники, включая Шому, Нейтана, Каори, Казуки, Кевина, Джейсона и пр. И все видео давно уже в интернете гуляют.
Ну что вы, Михаил! Так же на Алину проектировщицу места не останется! Сайт не резиновый!
+9
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Navian
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Аппетитная 😀. Не то, что плоские девочки, с ножками-палочками.
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Darya-yeNoor
Там вообще-то много чё кто представил. На этом канале видео есть http://www.reddit.com/r/FigureSkating/ Браун тут http://www.youtube.com/watch?v=SxMCkbVv5lY
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buturlinomo
Ответ Mikhail Lopatin
Мама дорогая, спортс проснулся и запостил наконец что-то о шоу The Ice, когда уже 3/4 тура позади? Обалдеть. (Естественно, запостил из женского ФК -- других видов в фигурном катании нет.) Там вообще новые программы -- короткие, произвольные и показательные -- представили практически все участники, включая Шому, Нейтана, Каори, Казуки, Кевина, Джейсона и пр. И все видео давно уже в интернете гуляют.
потому что этот раздел уже не про фигурное катание, а фигурным катанием поднять траффик:)
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