Луна Хендрикс представила новую короткую программу на шоу в Японии

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс исполнила новую короткую программу на шоу The Ice в Японии.

Программа поставлена под ремикс трека Im’Nin Alu израильского диджея Мора Аврахами и песни Мадонны Living for Love в стиле дип-хаус.

В минувшем сезоне Хендрикс стала бронзовым призером чемпионата мира в Сайтаме.