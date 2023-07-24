«Должна пройти преграды с высоко поднятой головой? Никому мы ниче не должны!» Загитова поспорила с Траньковым об обязанностях

Алина Загитова в споре с Максимом Траньковым заявила, что они «никому ниче не должны».

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию пообщались в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

– Ты изменилась с 2018 года?

– Лучше спросить у людей, которые шли этот мой путь от начала до конца. Чисто внутренне – хочешь не хочешь – мировоззрение поменяется. Жизнь тебя делает сильным, мудрым человеком, который должен…

– Любые преграды пройти с высоко поднятой головой.

– Даже не должен, наверное. Не люблю это слово.

– Может.

– Может. Никому мы ниче не должны!

– Я должен своим детям, семье.

– Нет, вы не должны, вы хотите.

– Мы с тобой разговариваем, и я должен сделать так, чтобы тебе было максимально комфортно общаться.

– Вы хотите сделать так.

– Я хочу и должен.

– Хорошо, не буду с вами спорить.

– Ладно, никому я ниче не должен.

«Я завидная невеста? Не завидуйте». Интервью Загитовой на Первом канале