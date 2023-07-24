«Должна пройти преграды с высоко поднятой головой? Никому мы ниче не должны!» Загитова поспорила с Траньковым об обязанностях
Алина Загитова в споре с Максимом Траньковым заявила, что они «никому ниче не должны».
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию пообщались в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале.
– Ты изменилась с 2018 года?
– Лучше спросить у людей, которые шли этот мой путь от начала до конца. Чисто внутренне – хочешь не хочешь – мировоззрение поменяется. Жизнь тебя делает сильным, мудрым человеком, который должен…
– Любые преграды пройти с высоко поднятой головой.
– Даже не должен, наверное. Не люблю это слово.
– Может.
– Может. Никому мы ниче не должны!
– Я должен своим детям, семье.
– Нет, вы не должны, вы хотите.
– Мы с тобой разговариваем, и я должен сделать так, чтобы тебе было максимально комфортно общаться.
– Вы хотите сделать так.
– Я хочу и должен.
– Хорошо, не буду с вами спорить.
– Ладно, никому я ниче не должен.
«Я завидная невеста? Не завидуйте». Интервью Загитовой на Первом канале
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"А у нас блины ноне
А к нам солдат пришёл"
(А.П. Чехов).