«Должна пройти преграды с высоко поднятой головой? Никому мы ниче не должны!» Загитова поспорила с Траньковым об обязанностях

Теги Максим Траньков сборная России пары женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова в споре с Максимом Траньковым заявила, что они «никому ниче не должны».

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию пообщались в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

– Ты изменилась с 2018 года?

– Лучше спросить у людей, которые шли этот мой путь от начала до конца. Чисто внутренне – хочешь не хочешь – мировоззрение поменяется. Жизнь тебя делает сильным, мудрым человеком, который должен…

– Любые преграды пройти с высоко поднятой головой.

– Даже не должен, наверное. Не люблю это слово.

– Может.

– Может. Никому мы ниче не должны!

– Я должен своим детям, семье.

– Нет, вы не должны, вы хотите.

– Мы с тобой разговариваем, и я должен сделать так, чтобы тебе было максимально комфортно общаться.

– Вы хотите сделать так.

– Я хочу и должен.

– Хорошо, не буду с вами спорить.

– Ладно, никому я ниче не должен.

«Я завидная невеста? Не завидуйте». Интервью Загитовой на Первом канале

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siralexf
Высокоинтеллектуальный диалог
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natali D
Девиз эгоистов.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hivaga22
Архитекторы не должны строить нормальные дома, доктора никому не должны хорошо лечить, ведущие не должны хорошо вести - должен быть только праздник детского непослушания. Психологи хорошо работают с подрастающим поколением.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
какие у нее преграды?)
претензии хейтеров к косноязычию и ношению брендовых шмоток?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Набор бессвязных слов при полном отсутствии мыслей. Напомнил беседу двух мальчишек на улице -
"А у нас блины ноне
А к нам солдат пришёл"
(А.П. Чехов).
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Опякин
Какой накал страстей!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мистер бин
Траньков работает в манере современной российской журналистики. Сильнее подлизать и как можно меньше неудобных вопросов.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
Ответ Альфира Смирнова
В паблике следует блюсти паритет сторон и ограничивать тех, кто хамит , но при этом закрыт для диалога , т.к. в ответ на хамство боится получить щелчок по носу ...например ,закрыта Девушка Безимени.
ой бойусбойус)) фирамира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
Ответ Natali D
Девиз эгоистов.
Да, Загитова - эгоистка всем на зависть)). То-то ее родителей тут упрекают в том, что им и их младшей старшая дочь обеспечила безбедную жизнь ). То-то мальчик с дцп приезжал с братом и родителями Алину поздравлять с ДР (причем, это не Алина выкладывала, а семья мальчика). .. Ну, и т.д. Кто хочет услышать девиз эгоистов - услышат. А Алина сказала одну важную вещь - вы помогаете, потому, что сами хотите помочь. Заботитесь - потому, что сами хотите заботиться. Это о том, что есть вещи, которые идут от чистого сердца и любви, а не от давления извне, принятых норм и прочего... Этот диалог еще в "Вам и не снилось" когда-то был )... Тоже вызвал бурные споры )).
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Тычинская
Ответ Hivaga22
Архитекторы не должны строить нормальные дома, доктора никому не должны хорошо лечить, ведущие не должны хорошо вести - должен быть только праздник детского непослушания. Психологи хорошо работают с подрастающим поколением.
Всё вами перечисленное само собой разумеется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий