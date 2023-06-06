Амодио об отстранении россиян: «Хочу, чтобы все мои друзья могли соревноваться и показывать себя с лучшей стороны в фигурном катании»

Чемпион Европы Флоран Амодио высказался об отстранении российских фигуристов.

– Сейчас непростое время для российских фигуристов. Как думаете, нужно ли возвращать их на международную арену?

– Я не понимаю ситуации, почему некоторым людям разрешают, а некоторым нет. Это нечестно, когда есть какой-то российский теннисист, какой-то российский футболист. А почему бы и нет? Я не буду говорить о решении, принятом этой страной. Мне кажется несправедливым, что иногда это «да», а иногда – «нет».

Честно говоря, я хочу, чтобы все мои друзья могли соревноваться и показывать себя с лучшей стороны в фигурном катании. Я понимаю, что это сложно, но надеюсь, что вся эта ситуация скоро закончится. Мне грустно за всех моих друзей – и украинцев, и россиян, – сказал .