Амодио об отстранении россиян: «Хочу, чтобы все мои друзья могли соревноваться и показывать себя с лучшей стороны в фигурном катании»

Теги сборная России сборная Франции Флоран Амодио мужское катание Политика Фигурное катание

Чемпион Европы Флоран Амодио высказался об отстранении российских фигуристов.

– Сейчас непростое время для российских фигуристов. Как думаете, нужно ли возвращать их на международную арену?

– Я не понимаю ситуации, почему некоторым людям разрешают, а некоторым нет. Это нечестно, когда есть какой-то российский теннисист, какой-то российский футболист. А почему бы и нет? Я не буду говорить о решении, принятом этой страной. Мне кажется несправедливым, что иногда это «да», а иногда – «нет».

Честно говоря, я хочу, чтобы все мои друзья могли соревноваться и показывать себя с лучшей стороны в фигурном катании. Я понимаю, что это сложно, но надеюсь, что вся эта ситуация скоро закончится. Мне грустно за всех моих друзей – и украинцев, и россиян, – сказал Амодио.

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4 комментария

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Адекват👍
+15
0
+15
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Светлана Менова
Амодьо молодец, не стал предателем, как Вейр...
+9
-4
+5
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#nikon
Аполитично рассуждает, ейбогу!...
+3
-1
+2
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