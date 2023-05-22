«9 лет в стенах родной школы пролетели незаметно». Акатьева посетила последний звонок

Фигуристка Софья Акатьева опубликовала фото с последнего звонка в своей школе.

«Сегодня прозвенел мой последний звонок в средней школе. 🔔 9 лет в стенах родной школы пролетели незаметно!

Дорогие учителя, спасибо за ваш труд, за знания, терпение и доброе сердце! 💓 Елена Викторовна, спасибо за искреннюю заботу, чуткость, душевность и профессионализм!

Поздравляю всех выпускников! Впереди экзамены, желаю всем удачи и хороших оценок 🍀» – написала чемпионка России по фигурному катанию.