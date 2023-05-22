«9 лет в стенах родной школы пролетели незаметно». Акатьева посетила последний звонок

Теги сборная России фото женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева опубликовала фото с последнего звонка в своей школе.

«Сегодня прозвенел мой последний звонок в средней школе. 🔔 9 лет в стенах родной школы пролетели незаметно!

Дорогие учителя, спасибо за ваш труд, за знания, терпение и доброе сердце! 💓 Елена Викторовна, спасибо за искреннюю заботу, чуткость, душевность и профессионализм!

Поздравляю всех выпускников! Впереди экзамены, желаю всем удачи и хороших оценок 🍀» – написала чемпионка России по фигурному катанию.

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26 комментариев

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Ольга Ив
Хорошенькая такая 😊
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+41
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Наталья Грабовская
С. А. с промежуточнным рубежом в обучении - успешной сдачи ОГЭ.
P.S.Это всего 9-й класс!?...но наряды....очень взрослят - сотрудники офиса на корпоративе...
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Misson
Этот выпуск потом будет говорить "с нами училась сама Софья Акатьева".
+27
-9
+18
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Даша Лавренова
Ответ Misson
Этот выпуск потом будет говорить "с нами училась сама Софья Акатьева".
Уже говорят, я думаю) чемпионка России как-никак
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Додик Аксель
Соню с окончанием учебного года ! Успешной сдачи экзаменов и продолжения учёбы в 10-м классе. Удачи !
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Misson
Ответ Даша Лавренова
Уже говорят, я думаю) чемпионка России как-никак
Если бы не ковид и международный бан, то Акатьева бы уже имела 2 титула ЮЧМ и ЮГП.
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Lebedstory
Сонечка решила визуализировать то, что она - "солнышко".
Успешной сдачи всех экзаменов.
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Лакс
Ответ 22somebody22
Особенно,если школу посещать пару раз в год.
У неё и дом и школа рядом с Хрустальным. И она в обеденный перерыв успевает делать уроки. Соответственно у неё и возможность посещать чаще есть.
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ОлесяОлеська
Хорошая девочка Соня
На улице Школьной живёт.
___
В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Соня.
Да чем же она хороша?
Спросите об этом мальчишку,
что рядом у школы живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает
__________
Успехов Сонечке. Сдать экзамены. отдохнуть и снова за учёбу и за тренировки.
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Веселый грибочек
Какая же Софья прекрасная! Как солнышко!🌞 Удачи на экзаменах!🍀
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Olga Krayz
Поздравляю Соню с окончанием школы! Удачи на экзаменах!
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Sky Smoker
Сонечка уже такая взрослая малышка стала 🥺
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Happy_Kleo
Софья такая милая и симпатичная!
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Лакс
одноклассницы крупнее и взрослее выглядят.) А Соня выглядит моложе своих лет.
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Misson
Ответ scorp19
Думаю всем плевать. Да и сколько они с ней "учились" прям. Пару раз наверн видели и всё.
Если бы с вами училась в классе условная Юлия Ефимова или Мария Шарапова, то вам бы точно было не наплевать.
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ретроградный меркурий
Ответ Misson
Если бы не ковид и международный бан, то Акатьева бы уже имела 2 титула ЮЧМ и ЮГП.
Наверняка. Но взрослый титул чемпиона России повесомее будет. Детские титулы Соня давно переросла.
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Лакс
Ответ Девушка Безимени
в какой школе она училась?
в 17-й(отд.4) рядом с Хрустальным. Там же и Усачева, кажется в другом отделении.
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FS.Nika1
Удачи, Софья, на экзаменах.
А я с нетерпением жду твоих новых программ!
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Биатлонная зима
Софья молодец школу посетила
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La Gushka
Повторение - мать учения!
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