«9 лет в стенах родной школы пролетели незаметно». Акатьева посетила последний звонок
Фигуристка Софья Акатьева опубликовала фото с последнего звонка в своей школе.
«Сегодня прозвенел мой последний звонок в средней школе. 🔔 9 лет в стенах родной школы пролетели незаметно!
Дорогие учителя, спасибо за ваш труд, за знания, терпение и доброе сердце! 💓 Елена Викторовна, спасибо за искреннюю заботу, чуткость, душевность и профессионализм!
Поздравляю всех выпускников! Впереди экзамены, желаю всем удачи и хороших оценок 🍀» – написала чемпионка России по фигурному катанию.
P.S.Это всего 9-й класс!?...но наряды....очень взрослят - сотрудники офиса на корпоративе...
Успешной сдачи всех экзаменов.
На улице Школьной живёт.
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В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Соня.
Да чем же она хороша?
Спросите об этом мальчишку,
что рядом у школы живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает
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Успехов Сонечке. Сдать экзамены. отдохнуть и снова за учёбу и за тренировки.
А я с нетерпением жду твоих новых программ!