Тренер Лоренцо Магри покинул академию фигурного катания Young Goose в Италии

Тренер Лоренцо Магри покинул итальянскую академию фигурного катания Young Goose.

«Я приехал в Энью, когда фигурного катания здесь еще практически не было. В то время тут был новый каток, на котором каталась небольшая группа девушек-любительниц.

То, что здесь выросло, родилось из моего видения, моих идей и опыта; все это было развито и усилено другими профессионалами, которые приезжали сюда, оставались, уезжали или исчезали.

Сегодня YGA обладает международным признанием, и это навсегда останется моей заслугой.

Спасибо всем за эти годы, но для меня настало время новых приключений, исследований, проектов и идей. Мы меняемся. Мы делаем это, чтобы расти, учиться и испытывать себя.

Я надеюсь, что это будет момент дальнейшего роста, больших успехов, целей, проектов и достижений для тех, кто мечтает и борется за них.

Дорога к успеху всегда находится в стадии строительства», – написал Магри в соцсети.