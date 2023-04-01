Тренер Лоренцо Магри покинул академию фигурного катания Young Goose в Италии

Теги Лоренцо Магри Фигурное катание

Тренер Лоренцо Магри покинул итальянскую академию фигурного катания Young Goose.

«Я приехал в Энью, когда фигурного катания здесь еще практически не было. В то время тут был новый каток, на котором каталась небольшая группа девушек-любительниц.

То, что здесь выросло, родилось из моего видения, моих идей и опыта; все это было развито и усилено другими профессионалами, которые приезжали сюда, оставались, уезжали или исчезали. 

Сегодня YGA обладает международным признанием, и это навсегда останется моей заслугой.

Спасибо всем за эти годы, но для меня настало время новых приключений, исследований, проектов и идей. Мы меняемся. Мы делаем это, чтобы расти, учиться и испытывать себя.

Я надеюсь, что это будет момент дальнейшего роста, больших успехов, целей, проектов и достижений для тех, кто мечтает и борется за них.

Дорога к успеху всегда находится в стадии строительства», – написал Магри в соцсети.

9 комментариев

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Ирина Иванова
Морис, видно, не зря ездил в Италию) В результате в путешествие сначала отправился Даниэль, теперь и Лоренцо)
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galik55
Ответ Anna italia
Очень жаль… но, видимо, какие-то более интересные перспективы видятся Лоренцо. Команда там и правда подобралась хорошая! Много потеряет академия, конечно! Но там есть Туренко, прекрасный специалист русской школы, которой теперь, возможно, тоже открываются новые перспективы!
Туренко очень хорошо туда вписалась, там 3Л3Р учат .
+2
0
+2
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Анастасия Лукьянова
Ответ Светлана Менова
...и уехал в Москву, в МАФК "Хрустальный"?))) (шутка)
Я поперхнулась чаем, спасибо)
+4
-2
+2
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Anna italia
Очень жаль… но, видимо, какие-то более интересные перспективы видятся Лоренцо. Команда там и правда подобралась хорошая! Много потеряет академия, конечно! Но там есть Туренко, прекрасный специалист русской школы, которой теперь, возможно, тоже открываются новые перспективы!
+4
-1
+3
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edokova
Как-то настораживает слово "исчезали".
+3
0
+3
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Eidolon
Ответ Светлана Менова
...и уехал в Москву, в МАФК "Хрустальный"?))) (шутка)
Думаю, шутки о "Плющенко всё купил!" пойдут раньше)
+2
-2
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galik55
Команда большая и Магри лукавит.Несколько пафосно, в стиле Магри -я, моя. Нет он конечно молодец, опять же сам себя не похвалишь.
+3
-5
-2
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Светлана Менова
...и уехал в Москву, в МАФК "Хрустальный"?))) (шутка)
+21
-10
+11
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Elena Savanuk
Мдаа.. Там была большая команда, решил работать отдельно.
+3
-2
+1
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