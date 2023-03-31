Синицина о Кацалапове: «Ровно 9 лет, как мы катаемся вместе. Хочется, чтобы прошло еще много-много лет и они были не менее интересными»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Фигуристка Виктория Синицина рассказала о годовщине дуэта с Никитой Кацалаповым.

«9 лет… Ровно 9 лет прошло, как мы катаемся вместе.

За это время в моей жизни произошло столько всего, кажется, даже моей памяти мало! Но все пролетело так быстро, так круто, так эмоционально!

Я очень благодарна себе, той самой девочке, которая не знала, что ее ждет, но была уверена в правильном решении. И, конечно же, Никите! Но тут я бы хотела сказать все лично.

Теперь только хочется, чтобы прошло еще много-много лет и они были не менее интересными и наполненными разными, классными событиями.

Это важный для нас день. И круто, что мы можем разделить его с вами!» – написала чемпионка мира в танцах на льду.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»

19 комментариев

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Светлана Дрягилева
Прекрасная пара, желаю им в дальнейшем интересные проекты и чтобы в личной жизни все было Ок! Преданные болельщики всегда их поддержат.
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блОК
Ответ Vendetta4111323
При безошибочнос катании ещё вопрос, кто взял бы мир-15, Пападакисы или ИК. Думаю, они были бы парой, которая боролась бы на равных с этими двумя. И уже в цикле 18 года. Преснота и нудли, зато чисто, что было с Викой - ну ок, они и правда отменно скатались за 9 лет и стали отличной парой, но реально словно барби и кен - никаких эмоций не вызывает, проги жулин им ставил вечно из разряда «чтоб Никиту не унесло на твиззлах», но ничего незабываемого в этой паре так и не случилось
С этим можно согласиться, но зачем обесценивать их результаты? Они смогли с нуля стать топ-парой, когда в них никто не верил. По-моему, уже одно это заслуживает уважения
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блОК
Ответ Princess23
На самом деле ЛО в истории танцев наверное самый яркий фантик под которым была пустота. Но все же это в разы лучше того что ставил Жулин
Эту «пустоту» люди до сих пор заходят и пересматривают
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Princess23
Ответ Утренняя Аврора
Никакие Рахманиновы не дадут мне забыть Лебединое Ильиных Кацалапов. Это навсегда.
На самом деле ЛО в истории танцев наверное самый яркий фантик под которым была пустота. Но все же это в разы лучше того что ставил Жулин
+1
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-2
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Vendetta4111323
Ответ блОК
Пападакисов и Виртью/Моир все равно бы не обошли
При безошибочнос катании ещё вопрос, кто взял бы мир-15, Пападакисы или ИК. Думаю, они были бы парой, которая боролась бы на равных с этими двумя. И уже в цикле 18 года.

Преснота и нудли, зато чисто, что было с Викой - ну ок, они и правда отменно скатались за 9 лет и стали отличной парой, но реально словно барби и кен - никаких эмоций не вызывает, проги жулин им ставил вечно из разряда «чтоб Никиту не унесло на твиззлах», но ничего незабываемого в этой паре так и не случилось
0
-3
-3
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zadonbasss
"не лезь в дела других- потеряешь покой! "
спасайте свои души, а фигуристы пусть крутят свои "твизлы" на льду и в жизни на свой вкус!)
+2
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Утренняя Аврора
Ответ Марина Иванова
Танго Синицыной и Кацалапова ничуть не хуже)))
Читайте коммент Шампиона
0
-2
-2
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Марина Иванова
Ответ Утренняя Аврора
Никакие Рахманиновы не дадут мне забыть Лебединое Ильиных Кацалапов. Это навсегда.
Танго Синицыной и Кацалапова ничуть не хуже)))
+9
-3
+6
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блОК
Ответ Vendetta4111323
До сих пор уверена, что с Ильиных бы он добился большего. И ещё ск повезло, что в танцах у нас безрыбье и распады
Пападакисов и Виртью/Моир все равно бы не обошли
+4
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+4
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Утренняя Аврора
Никакие Рахманиновы не дадут мне забыть Лебединое Ильиных Кацалапов. Это навсегда.
+4
-5
-1
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блОК
Ответ Екатерина Ивановская
Он и в 2014 выигрывал🤦🏽‍♀️
Суть в том, что он и в новой паре смог добиться таких же результатов и даже выше
+12
-1
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Vendetta4111323
Ответ блОК
Помню, как в 2014 году все думали, что Никита сломал себе жизнь и карьеру
До сих пор уверена, что с Ильиных бы он добился большего. И ещё ск повезло, что в танцах у нас безрыбье и распады
+7
-3
+4
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Утренняя Аврора
Ответ шампион
Пластиковая пара. Ильиных добавляла страсти в дуэт, а без нее просто две куклы.
Да, Лена Ильиных, это сама жизнь, это сама страсть. Которая с ней сыграла злую шутку.
+3
-3
0
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Екатерина Ивановская
Ответ блОК
Тем не менее он стал чемпионом мира и выиграл личную медаль на ои
Он и в 2014 выигрывал🤦🏽‍♀️
+3
-6
-3
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шампион
Пластиковая пара. Ильиных добавляла страсти в дуэт, а без нее просто две куклы.
+10
-8
+2
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Утренняя Аврора
9 лет назад умыкнула лучшего танцора , разбила уникальную пару. Ну, да, ладно. Если уж нашла свою любовь на всю жизнь. Пусть так и будет. Я не желаю зла.
+5
-5
0
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блОК
Ответ Екатерина Ивановская
Он и сломал. Самый талантливый танцор России со времен Платова превратился в статиста, который кроме психов и кулаков ничего не может.
Тем не менее он стал чемпионом мира и выиграл личную медаль на ои
+12
-3
+9
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Екатерина Ивановская
Ответ блОК
Помню, как в 2014 году все думали, что Никита сломал себе жизнь и карьеру
Он и сломал. Самый талантливый танцор России со времен Платова превратился в статиста, который кроме психов и кулаков ничего не может.
+8
-10
-2
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блОК
Помню, как в 2014 году все думали, что Никита сломал себе жизнь и карьеру
+9
-1
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