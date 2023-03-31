Синицина о Кацалапове: «Ровно 9 лет, как мы катаемся вместе. Хочется, чтобы прошло еще много-много лет и они были не менее интересными»
Фигуристка Виктория Синицина рассказала о годовщине дуэта с Никитой Кацалаповым.
«9 лет… Ровно 9 лет прошло, как мы катаемся вместе.
За это время в моей жизни произошло столько всего, кажется, даже моей памяти мало! Но все пролетело так быстро, так круто, так эмоционально!
Я очень благодарна себе, той самой девочке, которая не знала, что ее ждет, но была уверена в правильном решении. И, конечно же, Никите! Но тут я бы хотела сказать все лично.
Теперь только хочется, чтобы прошло еще много-много лет и они были не менее интересными и наполненными разными, классными событиями.
Это важный для нас день. И круто, что мы можем разделить его с вами!» – написала чемпионка мира в танцах на льду.
Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»
Преснота и нудли, зато чисто, что было с Викой - ну ок, они и правда отменно скатались за 9 лет и стали отличной парой, но реально словно барби и кен - никаких эмоций не вызывает, проги жулин им ставил вечно из разряда «чтоб Никиту не унесло на твиззлах», но ничего незабываемого в этой паре так и не случилось
спасайте свои души, а фигуристы пусть крутят свои "твизлы" на льду и в жизни на свой вкус!)