Синицина о Кацалапове: «Ровно 9 лет, как мы катаемся вместе. Хочется, чтобы прошло еще много-много лет и они были не менее интересными»

Фигуристка Виктория Синицина рассказала о годовщине дуэта с Никитой Кацалаповым.

«9 лет… Ровно 9 лет прошло, как мы катаемся вместе.

За это время в моей жизни произошло столько всего, кажется, даже моей памяти мало! Но все пролетело так быстро, так круто, так эмоционально!

Я очень благодарна себе, той самой девочке, которая не знала, что ее ждет, но была уверена в правильном решении. И, конечно же, Никите! Но тут я бы хотела сказать все лично.

Теперь только хочется, чтобы прошло еще много-много лет и они были не менее интересными и наполненными разными, классными событиями.

Это важный для нас день. И круто, что мы можем разделить его с вами!» – написала чемпионка мира в танцах на льду.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»