Деанна Стеллато-Дудек: «Наша задача на чемпионат мира – привезти сборной Канады три квоты на следующий сезон»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Канады пары Максим Дешам Деанна Стеллато-Дудек Фигурное катание

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек оценила старт чемпионата мира в Японии.

Пара Стеллато-Дудек – Максим Дешам занимает четвертое место после короткой программы с результатом 72,81 балла.

«Не могу сказать, что сегодня был наш лучший прокат сезона, но мы все равно довольны, учитывая, что нервничали мы ужасно просто. Да и джетлаг дает о себе знать. Но сюда специально ради нас прилетели даже наши друзья детства – надо было соответствовать, хаха.

Слава богу, все болезни позади, я уже целый месяц катаюсь здоровая, что очень непривычно. Надеюсь, нашей подготовки хватит на произвольную. Нужно просто прокатать ее с удовольствием.

Еще хочу отметить, что приезжать сюда в статусе чемпиона страны – отдельная честь. В Канаде всегда были сильные традиции парного катания, и хочется им соответствовать. Наша задача – привезти своей сборной три квоты на следующий сезон. И вообще, у нас впереди большой путь, мы держим курс на Олимпиаду-2026 в Милане», – сказала Стеллато-Дудек корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

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2 комментария

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Andrea Alana
Ответ Liudmila Petrakova
А какое нужно место для трёх квот?
В совокупе сумма мест должна быть 13. Задача с помощью Мишо решаемая.
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Liudmila Petrakova
А какое нужно место для трёх квот?
0
0
0
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