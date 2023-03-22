Деанна Стеллато-Дудек: «Наша задача на чемпионат мира – привезти сборной Канады три квоты на следующий сезон»

Канадская фигуристка оценила старт чемпионата мира в Японии.

Пара Стеллато-Дудек – Максим Дешам занимает четвертое место после короткой программы с результатом 72,81 балла.

«Не могу сказать, что сегодня был наш лучший прокат сезона, но мы все равно довольны, учитывая, что нервничали мы ужасно просто. Да и джетлаг дает о себе знать. Но сюда специально ради нас прилетели даже наши друзья детства – надо было соответствовать, хаха.

Слава богу, все болезни позади, я уже целый месяц катаюсь здоровая, что очень непривычно. Надеюсь, нашей подготовки хватит на произвольную. Нужно просто прокатать ее с удовольствием.

Еще хочу отметить, что приезжать сюда в статусе чемпиона страны – отдельная честь. В Канаде всегда были сильные традиции парного катания, и хочется им соответствовать. Наша задача – привезти своей сборной три квоты на следующий сезон. И вообще, у нас впереди большой путь, мы держим курс на Олимпиаду-2026 в Милане», – сказала Стеллато-Дудек корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.