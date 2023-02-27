Глеб Лутфуллин: «К финалу Гран-при отношусь спокойно. Не переживаю, не трясусь, выхожу и просто делаю – либо хорошо, либо плохо»

Теги сборная России мужское катание Глеб Лутфуллин Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о подготовке к финалу Гран-при России.

«Все турниры важные, на всех хочется показать свой максимум. В программах ничего не меняли, все оставили как есть. Потихоньку готовлюсь.

К финалу Гран-при спокойно отношусь, у меня вырабатывается адреналин. Не переживаю, не трясусь, выхожу и просто делаю – либо хорошо, либо плохо», – сказал Лутфуллин.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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