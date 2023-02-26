Алиев о финале Гран-при России: «Хочется на турнире показать максимум того, над чем трудился весь сезон»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о тренировках перед финалом Гран-при России.

Соревнования пройдут 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Мы с командой готовимся, настраиваемся. У тренеров определенный план работы, и мы по нему идем. Конкретных изменений в контенте моих программ не будет.

Мы больше работаем над стабильностью и выносливостью, чтобы в решающий момент выдать чистые полноценные прокаты. Хочется на турнире показать максимум того, над чем трудился весь сезон.

Вчера была последняя тренировка этой недели. Сегодня я должен был отдыхать, но мне приятнее провести этот выходной на родном катке (сегодня Алиев выступил с показательным номером на соревнованиях по синхронному катанию в Санкт‑Петербурге – Sports.ru). Подарить радость зрителям и поддержать всех участников турнира своим выступлением в их компании.

Плюс это хорошая практика перед финалом», – рассказал Алиев.

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5 комментариев

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Anna Stefan
Кстати, вчера наткнулась на трансляцию в ютубе. Соревнования - огонь, а из зрителей, как я поняла, "друзья, родственники", тренеры и сами команды. Почему было не пригласить болельщиков, я не понимаю. В Финляндии на подобных соревах была куча зрителей и все стояли на ушах от восторга.
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Додик Аксель
Давай, Дима, порадуй себя, тренеров и нас качественным, чистым прокатом своих программ. Удачи !
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76yjgh98tr675dyt45
Некоторым фигуристам нужно все де признать самим себе что они занимаются спортом, а не артистичными метаниями. Вечные падения Алиева утомили. Да, он красивый фигурист. Но мне кажется, что он думает о своей роли на катке больше чем она есть. Задача выйти и откатать элементы, а не транслировать страдания.
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Галина Александрова
Хочешь показать - покажи, Дим!
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22somebody22
А уж мы то как ждём.Хоть раз то откатай КП чисто,покажи уже этот шедевр во всей красе,я хоть,наконец-то,её пересматривать смогу.
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