Алиев о финале Гран-при России: «Хочется на турнире показать максимум того, над чем трудился весь сезон»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о тренировках перед финалом Гран-при России.

Соревнования пройдут 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Мы с командой готовимся, настраиваемся. У тренеров определенный план работы, и мы по нему идем. Конкретных изменений в контенте моих программ не будет.

Мы больше работаем над стабильностью и выносливостью, чтобы в решающий момент выдать чистые полноценные прокаты. Хочется на турнире показать максимум того, над чем трудился весь сезон.

Вчера была последняя тренировка этой недели. Сегодня я должен был отдыхать, но мне приятнее провести этот выходной на родном катке (сегодня Алиев выступил с показательным номером на соревнованиях по синхронному катанию в Санкт‑Петербурге – Sports.ru). Подарить радость зрителям и поддержать всех участников турнира своим выступлением в их компании.

Плюс это хорошая практика перед финалом», – рассказал Алиев.

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