Тихонов о том, что Коляда снимается с соревнований, но выступает в шоу: «Зачем тогда объявлять, что «я остаюсь и продолжаю карьеру»? Не очень понимаю»
Алексей Тихонов высказался о снятии Михаила Коляды с финала Гран-при России.
Ранее Коляда пропустил чемпионаты России и Санкт-Петербурга.
– Михаил Коляда катался вместе с вами в шоу, но с соревнований снимается. У вас есть этому объяснение? Я у него спросил, он попросил ничего не писать. Мол, всему свое время.
– Я тоже читал о его снятии с финала Гран-при в новостях, надо у него самого уточнить, я не спрашивал еще у Миши. Мне жаль, что спортсмен такого уровня и такого мастерства катания не выступает. С чем это связано, с какими-то болезнями? Надо у Михаила спрашивать.
Грустно, что зрители не смогут увидеть его, а судьи – оценить. Да, бывают в спорте полосы, когда ты ошибаешься, но он доказывал не раз, что может делать идеальные прокаты. Жаль.
– Может, катание в шоу сейчас просто логичнее? Выгоднее?
– А зачем тогда объявлять, что «я остаюсь и продолжаю карьеру»? Не очень понимаю.
– Но так часто в фигурном катании бывает, давайте честно скажем.
– Бывает, но у тех людей, которые достигли определенного максимума, медали чемпионатов мира, Олимпийских игр, и они могут потянуть резину в надежде на то, что вдруг появится желание и мотивация вернется. Хотя всегда очень непросто ее найти и вновь преодолевать себя, как ты это делал, готовясь к Олимпиаде, – сказал чемпион мира в парном катании.
Или это - другое?
Или Тихонов ревнует, что участие Коляды в его шоу сконцентрирует внимание организаторов и зрителей на нем, и не позволит Тихонову заработать лишние 5 копеек?
Он мог позвонить Мишину или Коляде, если его это так волнует вопрос снятия