Тихонов о том, что Коляда снимается с соревнований, но выступает в шоу: «Зачем тогда объявлять, что «я остаюсь и продолжаю карьеру»? Не очень понимаю»

Теги Алексей Тихонов сборная России мужское катание Михаил Коляда ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Алексей Тихонов высказался о снятии Михаила Коляды с финала Гран-при России.

Ранее Коляда пропустил чемпионаты России и Санкт-Петербурга.

– Михаил Коляда катался вместе с вами в шоу, но с соревнований снимается. У вас есть этому объяснение? Я у него спросил, он попросил ничего не писать. Мол, всему свое время.

– Я тоже читал о его снятии с финала Гран-при в новостях, надо у него самого уточнить, я не спрашивал еще у Миши. Мне жаль, что спортсмен такого уровня и такого мастерства катания не выступает. С чем это связано, с какими-то болезнями? Надо у Михаила спрашивать.

Грустно, что зрители не смогут увидеть его, а судьи – оценить. Да, бывают в спорте полосы, когда ты ошибаешься, но он доказывал не раз, что может делать идеальные прокаты. Жаль.

– Может, катание в шоу сейчас просто логичнее? Выгоднее?

– А зачем тогда объявлять, что «я остаюсь и продолжаю карьеру»? Не очень понимаю.

– Но так часто в фигурном катании бывает, давайте честно скажем.

– Бывает, но у тех людей, которые достигли определенного максимума, медали чемпионатов мира, Олимпийских игр, и они могут потянуть резину в надежде на то, что вдруг появится желание и мотивация вернется. Хотя всегда очень непросто ее найти и вновь преодолевать себя, как ты это делал, готовясь к Олимпиаде, – сказал чемпион мира в парном катании.

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8 комментариев

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pashkka
Разве у Коляды нет медалей Чемпионата мира и Олимпийских игр?
Или это - другое?
Или Тихонов ревнует, что участие Коляды в его шоу сконцентрирует внимание организаторов и зрителей на нем, и не позволит Тихонову заработать лишние 5 копеек?
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Асенька Юсупова
Типичный Коляда
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Е...С
Одним можно, другим нельзя. Какой-то скользкий Тихонов.
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Маргарита Романовская
Интересно, что сам Тихонов предпочитает не вспоминать о том, как вместо участия в соревнованиях убежал от Петровой в заокеанское шоу поближе к объекту своей любви) Как и снятие с последнего ЧМ и кошмарную форму из-за попыток совмещать соревнования с покатушками в ЛП. Миша хотя бы никого своим решением не подводит.
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Zbra
Ответ Jessi
Что-То Тихонов стал слишком громкий. Уважала его за то, что на треплет лишнего. Или он от Железяки нахватался ? Он мог позвонить Мишину или Коляде, если его это так волнует вопрос снятия
Что значит "так волнует вопрос снятия"? Тихонов дал большое интервью Спорт-Экспрессу, ему задавали вопросы, он на них отвечал.
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round15
А я как раз понимаю фигуристов. Если объявить, что заканчивает, то и от федерации финансовой поддержки не будет. Коляда здесь не единственный, все идут этим путем. Тихонов действительно стал резче. Я - не против, но вот бы эту резкость на благо всего фигурного катания России направить, а не против отдельных личностей.
+4
-1
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Jessi
Что-То Тихонов стал слишком громкий. Уважала его за то, что на треплет лишнего. Или он от Железяки нахватался ?
Он мог позвонить Мишину или Коляде, если его это так волнует вопрос снятия
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-2
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loulou
Вот что пристали к человеку, ну снялся и снялся. Не в день проведения турнира ведь. А то, что Миша не говорит о завершении карьеры, так может, ещё не решил заканчивать. Многим спортсменам подобное решение даётся непросто, нужно время, чтобы осознать ситуацию, взвесить шансы, смириться. И потом, где сказано, что спортсмен должен обязательно объявлять о завершении карьеры? Нет такого требования.
+9
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