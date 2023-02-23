Максим Траньков: «Тарасова и Морозов тренируются, на финале Гран-при России точно их увидите. Работают как обычно, травм нет»

Теги Максим Траньков Илья Авербух сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Серия Гран-при России Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков рассказал о подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к финалу Гран-при России.

«Они тренируются, чтобы участвовать в соревнованиях, так что в Санкт-Петербурге точно их увидите.

Работают как обычно – ничего сверхъестественного не происходит, травм нет, в спокойном режиме все двигается», – сказал Траньков.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. 24 и 25 февраля Тарасова и Морозов выступят в шоу Ильи Авербуха в Череповце и Ярославле.

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10 комментариев

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22somebody22
Они тренируются,а ты попу греешь на курортах.
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Наталья Карлова
Удачи! Очень хочется чтобы к финалу подошли в хорошей форме и с чувством уверенности! Мне все наши пары - лидеры нравятся! Уверена мы получим удовольствие от их прокатов!
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Евгения Гринева
Ответ Храбрая виолончелистка
А почему кто-то сомневается в участии ТМ в Финале Гран-при ? Какие-то предпосылки были к этому?
Может потому что много активностей вне льда🤔
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Роза Чернова
Ответ Kareglazaya
Из-за возраста болельщики их частенько отправляют на пенсию) даже несмотря на то, что сезон не завершился, а потому бросать всё прямо сейчас мягко говоря странно
Ну уж на пенсию явно не их болельщики отправляют)) Болельщики хотели бы видеть ребят подольше именно на соревнованиях)
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Kareglazaya
Ответ Храбрая виолончелистка
А почему кто-то сомневается в участии ТМ в Финале Гран-при ? Какие-то предпосылки были к этому?
Из-за возраста болельщики их частенько отправляют на пенсию) даже несмотря на то, что сезон не завершился, а потому бросать всё прямо сейчас мягко говоря странно
0
0
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Delirium
Ответ Храбрая виолончелистка
А почему кто-то сомневается в участии ТМ в Финале Гран-при ? Какие-то предпосылки были к этому?
Их после ОИ каждый месяц пытаются на пенсию сплавить, но пока со здоровьем и мотивацией видимо проблем нет, так что ребята катаются.
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+11
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N-fox
Ура! Жду их прекрасные программы!
+7
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Katerina Sunny
Ответ Храбрая виолончелистка
А почему кто-то сомневается в участии ТМ в Финале Гран-при ? Какие-то предпосылки были к этому?
В шоу Авербуха катаются. Но парные элементы можно и в шоу отрабатывать, если условия нормальные.
+3
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Toba Door
Все эти шоу выводят из строя действующих спортсменов, они под разным причинам снимаются из соревнований, но в шоу они все здоровые и красивые, самое интересное действие происходит перед новым годом, неделю назад умирающие от травм чудесным образом выздаравливают, Авербух Плющенко и навка губят действующих спортсменов
0
-3
-3
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Храбрая виолончелистка
А почему кто-то сомневается в участии ТМ в Финале Гран-при ? Какие-то предпосылки были к этому?
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