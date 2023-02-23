Максим Траньков: «Тарасова и Морозов тренируются, на финале Гран-при России точно их увидите. Работают как обычно, травм нет»
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков рассказал о подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к финалу Гран-при России.
«Они тренируются, чтобы участвовать в соревнованиях, так что в Санкт-Петербурге точно их увидите.
Работают как обычно – ничего сверхъестественного не происходит, травм нет, в спокойном режиме все двигается», – сказал Траньков.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. 24 и 25 февраля Тарасова и Морозов выступят в шоу Ильи Авербуха в Череповце и Ярославле.
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