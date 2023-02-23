Максим Траньков: «Тарасова и Морозов тренируются, на финале Гран-при России точно их увидите. Работают как обычно, травм нет»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер рассказал о подготовке и к финалу Гран-при России.

«Они тренируются, чтобы участвовать в соревнованиях, так что в Санкт-Петербурге точно их увидите.

Работают как обычно – ничего сверхъестественного не происходит, травм нет, в спокойном режиме все двигается», – сказал Траньков.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. 24 и 25 февраля Тарасова и Морозов выступят в шоу в Череповце и Ярославле.