Алексей Ягудин: «Обычно женщины – загадка человечества, но в российском фигурном катании эти слова можно отнести к нашим парням»

Теги Алексей Ягудин сборная России пары мужское катание женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве.

Ранее команда Алины Загитовой «Красная машина» одержала победу над командой Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«Как и два года назад, и в прошлом году, все прошло на высоком профессиональном уровне. Конечно, все понравилось. Абсолютно все девочки показали высочайший уровень.

Представители парного катания сражались до последних элементов, до последних секунд программ. Что касается парней, то, как правильно сказал Митя Хрусталев: «А сейчас начинаются валидольные мальчики».

Собственно, это эмоциональное ралли, которое было в первый день, продолжилось и во второй. Мальчики непредсказуемые.

Обычно женщины – загадка в жизни человечества, но если мы берем наше российское фигурное катание, то эти слова можно отнести к нашим парням.

Это абсолютно всегда соревнования на грани разрыва нервной системы. Но, может быть, в этом и есть изюминка: ты никогда не знаешь, чем закончится турнир», – сказал Ягудин.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок

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50 комментариев

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Ната80
Ответ Савосмна Лидия
А мне смотреть на парней приятнее, спасибо что не было Кондратюка и Коляды, остальные очень симпатичные, отдельно хочу отметить Андрея , Глеба, Петра, Артема
А чнм вам Кондратюк не угодил
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Артём omg
Ответ Elena Elena
Жаль, что Петр не стал чемпионом России. Вчера он доказал, кто достоин этого звания
Семененко тоже достоин. Видно что падал он из за травмы которая была летом
+1
0
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Elena Elena
Жаль, что Петр не стал чемпионом России. Вчера он доказал, кто достоин этого звания
+2
0
+2
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olvl
Ответ Шубная моль
В ПП Диме нецензурный совет Транькова помог 😁
Думаю, сам собрался. Шок после КП помог.
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Шубная моль
Ответ olvl
Я всегда парней защищала (девочек тоже), не люблю, когда их называют ромашками и тд. Но сейчас я, честно говоря, в недоумении. Такие завалы, просто кошмар. Женя, наш чемпион России, такой стабильный, надёжный, ничего практически не прыгнул. Это именно то, что называют - в полном развале. Почему?? И как это может быть, прыгал же. Дима после победы на Европе пребывал в каком-то непонятном состоянии. Но все знают, что он романтик и тд. Ну, может, и загордился немного, был какой-то расслабленный, даже вальяжный).Но Женя то другой. Вообще ничего понять и тем более, спрогнозировать невозможно. Дима в этом сезоне был почти на всех стартах очень хорош, только выдохнули, и вдруг в КП все прыжки попадал. Я глазам не верила. И вдруг, почти чистая, с великолепными ультра-си ПП. Не знаю, что делать). Надеюсь, есть люди, которые знают. А если ГС, то, действительно, что ? На кого положиться?
В ПП Диме нецензурный совет Транькова помог 😁
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Оз
Ответ orlitza
Он вообще нехорош со своей удивительно корявой для ФК фигурой.
Плюсую!
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armmaster
Ответ Ostinato
Тут такая грань очень тонкая. Понимаете, если в детстве с мальчика спрашивать серьезно, то они плачут, убегают и больше не возвращаются. Девочки в массе гораздо более терпеливее да и в ФК их приходит значительно больше. А теперь представьте, что маленького мальчика дразнят в школе за занятия ФК, ведь это женский вид, дома даже папы очень часто против занятий этим "бабским" спортом и вообще "лучше бы в хоккей отдала", а тут еще и на тренировке тренер начинает ругать, вот мальчишки и бегут. И тренеру поэтому надо балансировать на очень тонкой грани, чтобы не перегнуть палку, ведь на место сломавшейся девочки придет другая, а на место мальчика - не факт
👍 Очень точно подмечено, вы молодец!
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La Gushka
Главная загадка человечества в тех, благодаря кому Россию вытолкнули из мирового спорта...
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Linda
Ответ Савосмна Лидия
А мне смотреть на парней приятнее, спасибо что не было Кондратюка и Коляды, остальные очень симпатичные, отдельно хочу отметить Андрея , Глеба, Петра, Артема
Эти мальчики (плюс Дима во второй день) в самом деле были лучшими, но я бы и на Мишу с удовольствием посмотрела.
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И это все о нем
Вообще мальчики ,несмотря на всю свою непредсказуемость ,умеют и удивлять и восхищать ,вдруг взлететь после падения в кп на самый верх в пп ,ну а нестабильность зависит от многих разных факторов ,высокий рост ,количество квадов ,уменение справится с волнением на старте и т. д. ,но мужские соревнования самые яркие ,энергетически насыщенные,одни заходы на квады чего стоят ,прямо дух захватывает! Ягудин на этом КПК мне понравился ,вёл себя сдержанно и корректно,Траньков в погоне за популярностью опускается всё ниже.
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Настя Розова
Так хочется процитировать Романа Руденко и попросить заткнуть Яге рот полотенцем.
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orlitza
Ответ Светлана Романова
Миша всегда в наших сердцах!
!
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Светлана Романова
Ответ orlitza
Мишу-то где Вы увидели?
Миша всегда в наших сердцах!
+10
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orlitza
Ответ Jessi
Дима, Петя, Андрей, Миша -лучшие фигуристы. Смотреть на них одно удовольствие. Да и Самарин с Семененко хороши
Мишу-то где Вы увидели?
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Светлана Романова
Ответ Loliloo
Мальчик Женя никогда не оскорбляет наших спортсменов
А мальчик Леша старается оскорбить из последних сил.
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orlitza
Ответ Оз
Не был Самарин хорош в КП. У него и квад лутц с ошибкой, и каскад всего лишь 3+2!
Он вообще нехорош со своей удивительно корявой для ФК фигурой.
+5
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Светлана Романова
Ответ Елена
Как то Ягудин мягко прошёлся по МО на этот раз. Политика партии не позволяет называть всё своими именами?
Очень странно,что очень мягко прошелся.Мог бы огласить все списки фигуристов,которые должны повесить коньки на гвоздь, и от которых он ничего не ждет.Или попросить Коляду не уходить из спорта,все таки в таком дружном коллективе наших мальчиков одуванчиков всегда приятно находиться.
+6
-2
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Оз
Ответ AllaS
Как же Ягудин прав и все это показал КПК . Самый стабильный из всех Женя С вдруг не делает ни одного четвёртого . Алиев разваливает КП и выдаёт шикарный прокат ПП , Артём Ковалёв и Глеб Лутфуллин порадовали хорошими прокатами, хотя это случилось впервые , Саша С хорош в КП, но еле дотянул ПП , но так вот у него уже бывало ни раз…..Короче все прокаты изменчивы , как Ленинградская погода , наших фигуристов парней. Успешных им Стартов в будущем . Но вот случись ГС и не знаешь , кто выдержит . В этом сезоне возрождение Петра Г. Красиво и технично катает.
Не был Самарин хорош в КП. У него и квад лутц с ошибкой, и каскад всего лишь 3+2!
+8
0
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Natasib88
Лучше и не скажешь! Надежность - это не про наших парней
+7
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Светлана Романова
Ответ Савосмна Лидия
А мне смотреть на парней приятнее, спасибо что не было Кондратюка и Коляды, остальные очень симпатичные, отдельно хочу отметить Андрея , Глеба, Петра, Артема
А остальные,которые симпатичные,которые сегодня падают ,а завтра нет,абсолютно нестабильные,чем они лучше Коляды и Кондратюка?Неужели у японских ребят какие то соревнования выиграли или я что то пропустила?
+8
-1
+7
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Елена
Как то Ягудин мягко прошёлся по МО на этот раз. Политика партии не позволяет называть всё своими именами?
+5
-1
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Зиля Бадриева
На кпк Андрей показал себя героем, Дима справился с собой после неудачного КП и выдал блестящий прокат. Глеб и Петя достаточно стабильны.
+3
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olvl
Ответ Oleg152762
Раздражает тот факт, что если девушки или пары ошибаются, всегда набегает волна критиков. А у парней все только улыбнутся: "Это ж наши мальчики! Такие вот они!" И ещё умилительное выражение лица остаётся состряпать. Только мировые лидеры почему-то так не валяют! Может быть, пора и фигуристов-одиночников "прессовать" немного, особенно их тренерам? Негоже так валяться через раз. А то у них тонкая душевная организация, видите ли! Вот уж ромашки, действительно!
Я всегда парней защищала (девочек тоже), не люблю, когда их называют ромашками и тд. Но сейчас я, честно говоря, в недоумении. Такие завалы, просто кошмар. Женя, наш чемпион России, такой стабильный, надёжный, ничего практически не прыгнул. Это именно то, что называют - в полном развале. Почему?? И как это может быть, прыгал же. Дима после победы на Европе пребывал в каком-то непонятном состоянии. Но все знают, что он романтик и тд. Ну, может, и загордился немного, был какой-то расслабленный, даже вальяжный).Но Женя то другой. Вообще ничего понять и тем более, спрогнозировать невозможно. Дима в этом сезоне был почти на всех стартах очень хорош, только выдохнули, и вдруг в КП все прыжки попадал. Я глазам не верила. И вдруг, почти чистая, с великолепными ультра-си ПП. Не знаю, что делать). Надеюсь, есть люди, которые знают. А если ГС, то, действительно, что ? На кого положиться?
+5
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тучка60
Ответ Назар Игорь
Женщина это скорее не загадка, это непредсказуемость. Помню давно мой инструктор по вождению в автошколе повторял - "Бойтесь женщин за рулём, они водят машину аккуратнее мужчин, однако они непредсказуемы, никогда нельзя угадать что за маневр они сделают в следующую секунду, так как они сами об этом не знают." P. S. - никого не хотел обидеть. Sorry.
Не все женщины такие, как вам сказал инструктор. Но я точно такая, поэтому за руль никогда не сяду.
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Додик Аксель
Для кого-то в жизни женщина загадка, а мужчина... находка. То в ЖО и МО фигурном катании всё у нас наоборот.
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