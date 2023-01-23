Алексей Ягудин: «Обычно женщины – загадка человечества, но в российском фигурном катании эти слова можно отнести к нашим парням»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве.

Ранее команда Алины Загитовой «Красная машина» одержала победу над командой Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«Как и два года назад, и в прошлом году, все прошло на высоком профессиональном уровне. Конечно, все понравилось. Абсолютно все девочки показали высочайший уровень.

Представители парного катания сражались до последних элементов, до последних секунд программ. Что касается парней, то, как правильно сказал Митя Хрусталев: «А сейчас начинаются валидольные мальчики».

Собственно, это эмоциональное ралли, которое было в первый день, продолжилось и во второй. Мальчики непредсказуемые.

Обычно женщины – загадка в жизни человечества, но если мы берем наше российское фигурное катание, то эти слова можно отнести к нашим парням.

Это абсолютно всегда соревнования на грани разрыва нервной системы. Но, может быть, в этом и есть изюминка: ты никогда не знаешь, чем закончится турнир», – сказал Ягудин.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок