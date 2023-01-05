Татьяна Навка: «Cо спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» в надежных руках Елизаветы Туктамышевой»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала об отъезде на гастроли в Дубай.
Роль царицы Саис в ледовом шоу «История любви Шахерезады» в это время будет исполнять Елизавета Туктамышева.
«Главные героини «Спящей красавицы. Легенды двух королевств» летят в Дубаи на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы.
А я со спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой!
Уверена, что она справится на все 100 и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Навка.
Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?
Пусть у всех будет хорошо, как у Навки.
зачем НАВКА на афише??
это тоже самое что взять кредит, зараняя зная, что отдавать не будешь!