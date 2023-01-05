Татьяна Навка: «Cо спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» в надежных руках Елизаветы Туктамышевой»

Теги Татьяна Навка Елизавета Туктамышева ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала об отъезде на гастроли в Дубай. 

Роль царицы Саис в ледовом шоу «История любви Шахерезады» в это время будет исполнять Елизавета Туктамышева

«Главные героини «Спящей красавицы. Легенды двух королевств» летят в Дубаи на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы.

А я со спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой!

Уверена, что она справится на все 100 и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Навка. 

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Там Грассль в Хрустальном с Федотовым фотографируется, а спортс постит перелет Навыки в Дубай
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Большое Путешествие Рузика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Frost30
Подтяжку сделала.
И глаза как будто совсем не её.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman Ivanov
а в СПБ значит на афише нормально быть и не кататься?
Ну Щербакова и танцоры тоже деньги сборников получают и не соревнуются)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anneta28
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Jessi
Это частный самолёт.. а где Алина ? Главная героиня явно не Саша Жулина.
Алина летит экономом из Сочи, ей частный самолет не положен.😆
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey-ld
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И сколько даёт дубайский муниципалитет?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По всей видимости Навка решила не рисковать и не взяла в Дубай разучившуюся прыгать Ильназовну. Правильно, в Дубае публика одинарные аксельки может не понять
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bernie
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nowhere_Girl
Подобрела на халявные гранты
Не завидуйте.
Пусть у всех будет хорошо, как у Навки.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это Навка из 2006 года..
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frost30
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Большое Путешествие Рузика
Что-то Навка тут на себя не похожа совсем.
Подтяжку сделала.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Много фотошопа
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мар-ина
Девочки красивые, милые. Но, а где Алина???
Алина выступала в Сочи с шоу АЦ и летит из Сочи прямым рейсом , это быстрее . Из Сочи авиарейсы в Дубай два раза в сутки.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Танька, конечно, та ещё окучивательница бюджетных денег, но красотка вне возраста - это бесспорно!!!🔥🔥🔥
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman Ivanov
изначально не планировалось зачем НАВКА на афише?? это тоже самое что взять кредит, зараняя зная, что отдавать не будешь!
Шоу Навки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Solomakha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А чо, так можно было? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мар-ина
Девочки красивые, милые. Но, а где Алина???
Из Сочи Алина летит.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Сонни
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мар-ина
Девочки красивые, милые. Но, а где Алина???
Летит из Сочи.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Princess23
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman Ivanov
а в СПБ значит на афише нормально быть и не кататься?
нормально... пишут же они что в этом шоу катают ОИ чемпионы а их там нет Так что обманом больше обманом меньше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мар-ина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Девочки красивые, милые. Но, а где Алина???
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Abd
Имеют право заменить. Тем более что есть сообщение о замене.
изначально не планировалось
зачем НАВКА на афише??
это тоже самое что взять кредит, зараняя зная, что отдавать не будешь!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nowhere_Girl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Большое Путешествие Рузика
Что-то Навка тут на себя не похожа совсем.
Подобрела на халявные гранты
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman Ivanov
а в СПБ значит на афише нормально быть и не кататься?
Имеют право заменить. Тем более что есть сообщение о замене.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Большое Путешествие Рузика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что-то Навка тут на себя не похожа совсем.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Jessi
Это частный самолёт.. а где Алина ? Главная героиня явно не Саша Жулина.
Алина летит из Сочи прямым рейсом и не только она и Макс Ковтун .
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а в СПБ значит на афише нормально быть и не кататься?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это частный самолёт.. а где Алина ? Главная героиня явно не Саша Жулина.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий