Татьяна Навка: «Cо спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» в надежных руках Елизаветы Туктамышевой»

Олимпийская чемпионка рассказала об отъезде на гастроли в Дубай.

Роль царицы Саис в ледовом шоу «История любви Шахерезады» в это время будет исполнять .

«Главные героини «Спящей красавицы. Легенды двух королевств» летят в Дубаи на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы.

А я со спокойной душой оставляю «Историю любви Шахерезады» на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой!

Уверена, что она справится на все 100 и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Навка.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?