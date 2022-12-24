Алина Загитова: «Сегодня была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции»

Олимпийская чемпионка сообщила, что посетила чемпионат России-2023 по фигурному катанию в Красноярске.

Фигуристка опубликовала фотографии в своем телеграм-канале.

«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции 😄», – написала Загитова.