Алина Загитова: «Сегодня была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что посетила чемпионат России-2023 по фигурному катанию в Красноярске.
Фигуристка опубликовала фотографии в своем телеграм-канале.
«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции 😄», – написала Загитова.
Не ожидала ее увидеть в Красноярске, ведь вчера целый день выступала в Нижнем Новгороде .
Самодостаточный и уверенный в себе человек, жаль, таких почти не осталось в нашем спорте(
Вот и сейчас на фото с Красноярска безупречно выглядит.