Алина Загитова: «Сегодня была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции»

Теги чемпионат России Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что посетила чемпионат России-2023 по фигурному катанию в Красноярске. 

Фигуристка опубликовала фотографии в своем телеграм-канале.

«Сегодня я была на чемпионате России по фигурному катанию, получила крутые эмоции 😄», – написала Загитова. 

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42 комментария

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Tak-tak
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Шикарно выглядит, чувство стиля на высоте
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Данил Тармасинов
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Ры!
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Tlna
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Ответ Luisa Vi
Ее заставили уйти в угоду Трусовой, Щербаковой и Косторной😔
И где эти красавицы? Разлетелись , как мыльные пузыри.
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Anneta28
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Ответ Мар-ина
Она конечно же красавица, но Алину ни с кем не спутаешь. Алина красавица во всём: в спорте, в шоу, как ведущая, как репортёр, как собеседник, как сестра, как дочь, в танцах, в рекламе, на афишах и т. д. Удачи этой красивой, доброй и сильной девушке!
У вас нигде не слиплось, случайно?😂
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ТАТка
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Алина прекрасно выглядит👑 есть надежда, что запишет влог
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chaoz
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Ответ Мар-ина
Не может быть. Она вчера каталась в другом городе. Сейчас идёт Ледниковый период с ведущей Алиной Загитовой в красном. Неделя была полна эмоциями от клипа с Алиной и от Алины в розовом. 😲 Алина, мы за тобой не успеваем!
ага, клип эмоциональный такой, почти шокирующий. Так откровенно намекать на место, которое у нее зудит, даже я почти покраснел во время просмотра... 😳
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chaoz
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Ответ Мар-ина
Не может быть. Она вчера каталась в другом городе. Сейчас идёт Ледниковый период с ведущей Алиной Загитовой в красном. Неделя была полна эмоциями от клипа с Алиной и от Алины в розовом. 😲 Алина, мы за тобой не успеваем!
Выпуски ЛП снимаются заранее, за пару недель до показа на ТВ.
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Мар-ина
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Ответ Anneta28
Очень похожа на Мэган Маркл. Принц там свободный нигде не завалялся, случайно?))
Она конечно же красавица, но Алину ни с кем не спутаешь. Алина красавица во всём: в спорте, в шоу, как ведущая, как репортёр, как собеседник, как сестра, как дочь, в танцах, в рекламе, на афишах и т. д. Удачи этой красивой, доброй и сильной девушке!
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AllaS
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Ответ Мар-ина
Не может быть. Она вчера каталась в другом городе. Сейчас идёт Ледниковый период с ведущей Алиной Загитовой в красном. Неделя была полна эмоциями от клипа с Алиной и от Алины в розовом. 😲 Алина, мы за тобой не успеваем!
Вот уж точно, мы не успеваем за новостями с Алиной.А она ежедневно в работе и такой разноплановой!
Не ожидала ее увидеть в Красноярске, ведь вчера целый день выступала в Нижнем Новгороде .
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chaoz
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На карточку получила? 😏😂
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ok-k
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Ответ Анюточка Колыханова
А почему она не выступает? Просто в женской фигурке каждый год новые спортсменки, я запуталась кто закончил карьеру, а кто выступает?
Потому что в 2019 ФК-бомонд (включая руководство и тренерский совет) решил, что Алина уже все выиграла и должна освободить место идущим за ней. Те трое, кто шел за ней, в 2022 уже проделали тот же маршрут из спорта в шоу. Конвейер. Туктамышева - единственное исключение.
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Gemma157
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Ответ Lana-shu
Ага. Только ради этого откатав три шоу за день вчера в НН , прилетела в Сибирь
Тебя же заблокировали, разве нет?
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Tatiana Korpiklaani
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Ответ Мар-ина
Не может быть. Она вчера каталась в другом городе. Сейчас идёт Ледниковый период с ведущей Алиной Загитовой в красном. Неделя была полна эмоциями от клипа с Алиной и от Алины в розовом. 😲 Алина, мы за тобой не успеваем!
И ведь молчит до последнего) не бежит наперевес с пиар-постами в соцсетях, не занимается шапкозакидательством, просто работает и в редкие свободные минуты выгладывает супер результат)
Самодостаточный и уверенный в себе человек, жаль, таких почти не осталось в нашем спорте(
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Ольга Ольгина
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Ответ Gemma157
Как всегда усиленно старается напомнить о себе во время соревнований) Хоть бы оделась поскромнее, а то слишком вызывающе и откровенно. Ну и поздравить надо призеров, а то все о себе да о себе 🤨
А в каком месте вызывающе? 🤔 Вы купили новые сапоги, Вера? Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. Значит хорошие сапоги надо брать!😅😅😅
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AllaS
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Алина за последние дни в каких только образах не представала и в гламурном на Юбилее журнала и на льду в шоу и с показательным на открытие катка, в различных съемках , сейчас в ЛП , а особо удивил и впечатлил клип с танцем .И везде разная и обязательно шикарно красива.
Вот и сейчас на фото с Красноярска безупречно выглядит.
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Anneta28
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так Алину ещё никто не оскорблял. Поздравляю, Вам удалось взять новую высоту в этом "искусстве"🤭
Не навлекайте на меня гнев ее фанов еще больше, они меня и так ненавидят.😂
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Мар-ина
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Не может быть. Она вчера каталась в другом городе. Сейчас идёт Ледниковый период с ведущей Алиной Загитовой в красном. Неделя была полна эмоциями от клипа с Алиной и от Алины в розовом. 😲 Алина, мы за тобой не успеваем!
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Milorada K
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Ответ Gemma157
Как всегда усиленно старается напомнить о себе во время соревнований) Хоть бы оделась поскромнее, а то слишком вызывающе и откровенно. Ну и поздравить надо призеров, а то все о себе да о себе 🤨
Это ты про МЖ, которая во время соревнований все мужика себе ищет? Да, после кувырканий в чулках и целований с Милохиным, ей будет непросто: слишком вульгарная.
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Трын трава
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Ответ Iuasamotu
Можно просто приводить эти несуразные цитаты без указания кому они принадлежат, итак всё понятно
Надо говорить: "получила эмоций сполна"?)
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Milorada K
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Ответ Gemma157
Она не выступает потому что прыгать разучилась. Часы пробили полночь, карета превратилась в тыкву, а хваленый флип-ритт превратился в одинарный акселек 😔
У Алины только недавно был тройной флип на шоу. А вот четверной сальхов у одной действующей давно превратился в один сплошной жмяк.
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Lana-shu
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Ответ Gemma157
Как всегда усиленно старается напомнить о себе во время соревнований) Хоть бы оделась поскромнее, а то слишком вызывающе и откровенно. Ну и поздравить надо призеров, а то все о себе да о себе 🤨
Ага. Только ради этого откатав три шоу за день вчера в НН , прилетела в Сибирь
+12
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Luisa Vi
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Ответ Анюточка Колыханова
А почему она не выступает? Просто в женской фигурке каждый год новые спортсменки, я запуталась кто закончил карьеру, а кто выступает?
Ее заставили уйти в угоду Трусовой, Щербаковой и Косторной😔
+13
-2
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AllaS
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Алина прибыла на ЧР естественно по Делу.На фото и видео из других источников СМИ .У Алины видна аккредитация Первого канала. Так что ждем новых интервью с тренерами и фигуристами.
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Ольга Ольгина
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Ух ты, Алина уже в Красноярске. Вчера ещё в НН шоу катала. Вот где трудоголик. Сколько энергии у Алины, молодец. Надеюсь будет влог, они у Алинки такие классные получаются. И как всегда Алина выглядит сногсшибательно.
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Larsy_tan
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Наш бриллиант! Выглядит шикарно! 💥
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