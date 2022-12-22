Алексей Ягудин: «Мужское фигурное катание – это наша боль. Мы не хотели воспринимать, что система поменялась, а когда спохватились, время ушло»

Олимпийский чемпион высказался о мужском фигурном катании в России.

– Это наша боль. То, что я вижу – нет такого, чтобы все соединилось в одном человеке. Один мегаталантливый, но с характером не подружились. У другого бойцовский характер, но ему чуть меньше дано.

Яркие личности есть. Во Вселенной тоже много звезд – одни поярче горят, другие более тусклые. У нас есть прекрасный , мегаталантливый Миша Коляда. Женя Семененко, который вгрызается в лед, но делает. Димка Алиев мегаталантливый, и так далее. Они в данный момент ярко горят в нашей стране, а на мировой арене они чуть ниже, дальше, левее, правее, но не так ярко.

– Там фантастические вещи делают японцы.

– Да многие. Есть американцы, даже Италия. Где-то было потеряно это время.

Очень хорошая была статья Ваньки Кузнецова, где он, как мне кажется, очень правильно описывает то, почему и где мы потеряли в мужском катании.

– Почему и где?

– Немножко кроется в нашем романтизме. Мы романтики, у нас много поговорок – пока петух не клюнет и так далее. Мы не хотели воспринимать, что система поменялась.

Наша страна не могла понять, как Женя Плющенко проиграл на Олимпиаде-2010. Уже есть другие правила, а мы опираемся на прошлое, где мы, безусловно, сверкали. Не знаю, чем мы руководствовались в надежде, что мы сильны.

Но мы не могли осознать, что надо отталкиваться уже от тех правил, которые есть. Где-то в этом моменте прошел сбой. А когда спохватились, уже время ушло, – сказал Ягудин в интервью Лауре Джугелии.

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