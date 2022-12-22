Худайбердиева упала и споткнулась в ритм-танце на чемпионате России. В паре с Базиным у них были падения на всех четырех стартах сезона

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с ошибками исполнили ритм-танец на чемпионате России в Красноярске. 

Во время выступления Елизавета упала при повороте, а также споткнулась при шагах.

Дуэт получил 83,70 балла (49,72 за технику). 

Это уже четвертый старт в сезоне, на котором Худайбердиева и Базин допустили падение. Ранее они ошибались на двух этапах Гран-при России и Всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти.

Фокусы c фигурными оценками – Худайбердиева и Базин стали парой, которую год назад сами осуждали

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные