Худайбердиева упала и споткнулась в ритм-танце на чемпионате России. В паре с Базиным у них были падения на всех четырех стартах сезона
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с ошибками исполнили ритм-танец на чемпионате России в Красноярске.
Во время выступления Елизавета упала при повороте, а также споткнулась при шагах.
Дуэт получил 83,70 балла (49,72 за технику).
Это уже четвертый старт в сезоне, на котором Худайбердиева и Базин допустили падение. Ранее они ошибались на двух этапах Гран-при России и Всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти.
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