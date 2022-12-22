Худайбердиева упала и споткнулась в ритм-танце на чемпионате России. В паре с Базиным у них были падения на всех четырех стартах сезона

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и с ошибками исполнили ритм-танец на чемпионате России в Красноярске.

Во время выступления Елизавета упала при повороте, а также споткнулась при шагах.

Дуэт получил 83,70 балла (49,72 за технику).

Это уже четвертый старт в сезоне, на котором Худайбердиева и Базин допустили падение. Ранее они ошибались на двух этапах Гран-при России и Всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти.

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