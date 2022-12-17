13-летний Лев Лазарев исполнил три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной на турнире «Мордовские узоры». За технику он получил 116,02 балла

Фигурист Лев Лазарев исполнил три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе на турнире « » в Саранске.

Он чисто приземлил четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, секвенцию из четверного лутца и двух двойных акселей и каскады тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной тулуп.

За технику он получил 116,02 балла (с учетом четырех бонусных баллов), общая оценка – 199,54 балла.

Лазареву 13 лет, он тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.