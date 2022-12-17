13-летний Лев Лазарев исполнил три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной на турнире «Мордовские узоры». За технику он получил 116,02 балла
Фигурист Лев Лазарев исполнил три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе на турнире «Мордовские узоры» в Саранске.
Он чисто приземлил четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, секвенцию из четверного лутца и двух двойных акселей и каскады тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной тулуп.
За технику он получил 116,02 балла (с учетом четырех бонусных баллов), общая оценка – 199,54 балла.
Лазареву 13 лет, он тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.
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