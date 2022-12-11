Шома Уно: «В финале Гран-при все фигуристы выступили настолько потрясающе, что это мотивировало меня показать себя с лучшей стороны»

Японский фигурист Шома Уно прокомментировал свою победу в финале Гран-при в Турине.

«Я не ощущал особого давления, потому что уже побеждал на чемпионате мира. Но на этих соревнованиях, особенно в произвольной программе, все фигуристы выступили настолько потрясающе, что это мотивировало меня показать себя с лучшей стороны и получать удовольствие», – цитирует Уно сайт ISU.

«Конечно, я очень рад победе. Просто глядя на людей, которые меня поддерживали, видя их бурную радость, я сам стал по-настоящему счастливым.

Сегодня я могу показать на соревнованиях все, к чему готовился на тренировках. Я чувствовал, что у меня есть еще много возможностей для прогресса, поэтому, отправляясь на соревнования, я считал, что могу повысить уровень своих выступлений», – приводит слова Уно Eurosport.

Финал Гран-при. Уно одержал победу, Ямамото – 2-й, Малинин – 3-й