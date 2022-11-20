Татьяна Мишина: «У Лутфуллина бывают проблемы с усталостью к концу выступления, но сегодня он мужественно выдержал и заслуженно победил»
Тренер Татьяна Мишина прокомментировала победу фигуриста Глеба Лутфуллина на этапе Гран-при России в Самаре.
«Выступление было отличное, остается небольшой задел, чтобы в дальнейшем прокатать лучше. Четверные прыжки, риттбергер, двойные аксели – это высокий уровень для любых стартов.
Глеб прокатал чисто, у него бывают проблемы с усталостью к концу выступления, но сегодня он мужественно выдержал, откатал легко и очень хорошо и заслуженно победил.
Каждый спортсмен должен сам показывать свой максимум и не зависеть от соперников. Лутфуллин хорошо все выполнил, я очень рада за него», – сказала Мишина.
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