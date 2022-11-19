«23». Евгения Медведева в день рождения показала фото в черном платье и с тортом
Российская фигуристка Евгения Медведева сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 23 года.
Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. На ее счету два золота и одна бронза чемпионатов мира, а также два золота и серебро чемпионатов Европы.
«23🍰», – написала фигуристка, опубликовав фото с тортом.
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