Алиев исполнил три четверных прыжка в произвольной программе на Гран-при России в Казани, Мозалев – два, Даниелян – один с ошибкой

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России в Казани.

Артур Даниелян допустил ошибку на выезде с четверного сальхова (недокрут, выезд в «тройку»), далее исполнил каскад из тройного акселя и двойного тулупа, сольный тройной аксель, тройной риттбергер. Во второй половине сделал «бабочку» на тройном лутце, чисто исполнил секвенцию из тройного лутца и двойного акселя. Последним элементом был сделан каскад двойной флип – ойлер – двойной сальхов.

Иван Попов упал с четверного лутца, далее чисто сделал каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной флип. Во второй половине программы были исполнены секвенция тройной аксель – двойной аксель – двойной аксель и тройной лутц (с ошибкой на приземлении). На последнем элементе – двойном лутце – фигурист упал.

Дмитрий Алиев в программе исполнил четверной тулуп, четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, секвенцию из тройного лутца и двойного акселя, двойной риттбергер.

Андрей Мозалев сделал «бабочку» на четверном сальхове, далее исполнил каскад четверной тулуп – двойной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной аксель – тройной тулуп. Во второй половине программы – четверной тулуп, двойной аксель, каскад двойной лутц – ойлер – тройной сальхов.