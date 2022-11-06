Камила Валиева: «После проката решила зайти еще на парочку тулупов. Думаю, будет и на награждении время его сделать»

Камила Валиева прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Казани, где она одержала победу.

В произвольной программе Валиева упала с четверного тулупа. После проката она еще дважды попыталась исполнить прыжок, но также упала.

– Камила, есть что рассказать?

– Я так рада здесь быть. Меня так тепло принимали, спасибо большое всему стадиону, мне так приятно. А по прокату – бывает...

Я после проката решила еще на парочку тулупов зайти. Думаю, будет и на награждении время его сделать. Я счастлива здесь выступать, это очень крутые эмоции, атмосферно.

– Могу тебе предложить после мальчиков выйти на четверной тулуп.

– Супер, я буду рада.

– Ты гарантировала место в финале соревнований. Что это для тебя значит?

– Хорошие, позитивные эмоции. В финале обычно 6 девочек. С шестью лучшими из России выступить на финале... У нас лучшие девочки в мире, и это так здорово.

– Как-то особенно будешь готовить тулуп? Мы видели, как легко ты выехала на разминке.

– Не получается один – нужно идти на два тулупа. Как сказали мои тренеры: когда их два, один будет точно.

– Как идет работа над тройным акселем? Когда страна увидит твой прекрасный аксель в полкатка?

– Я работаю над ним на удочке. Это вопрос времени, для себя зайти самой, его почувствовать и идти в старте.

Прыжковый турнир в декабре – это так подстегивает, вспомнить все элементы, сделать их. Это подстегивает восстанавливать все свои четверные, чтобы не ехать туда с одним тулупом. Но даже если поеду с одним – просто подстегивает, – сказала Валиева в эфире Первого канала.

«Девочка, которая делала здесь первые шаги, уже чемпионка людских сердец». Прием Валиевой в Казани – океан любви