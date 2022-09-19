Боброва об участии в турнире шоу-программ: «Было бы интересно. Смогу ли выступить с Соловьевым – нужно решать с ним вместе»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире ответила на вопрос, планирует ли она принять участие в турнире шоу-программ.

«Все зависит от того, в каком формате будет проводиться турнир шоу‑программ. Какие правила? Что мы должны показать? Я мало об этом знаю.

Наверное, это было бы интересно. Смогу ли я снова выступить вместе с Димой Соловьевым? У нас все‑таки командная работа. Такие вопросы нужно решать всем вместе с Димой и нашим тренером.

Чтобы принять участие в этом показательном, но все же соревновании, нужно быть в форме. Мы спортсмены и хотим выигрывать! Поэтому когда нам предложат, тогда и будем думать», – сказала Боброва.

Также фигуристка высказалась о размере призового фонда на российских турнирах в новом сезоне.

«Цифры очень впечатляют. Скорее всего, в этом сезоне мы без международных стартов. Поэтому призовые – классный стимул для ребят продолжать выступать и делать это не только на чемпионате России и этапах Кубка, но и в рамках Гран‑при.

Уверена, что мы увидим много высококлассных спортсменов на этих стартах. Благодаря этому уровень внутрироссийских соревнований повысится в разы», – цитирует Боброву «Матч ТВ».

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