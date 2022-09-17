Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостем передачи «Ак Барс Шоу» казанского хоккейного клуба «Ак Барс».

Накануне Загитова посетила матч «Ак Барса» и минского «Динамо».

– Расскажи, как проводишь время в Казани? Она для тебя уже стала родным городом?

– В принципе, у меня тут и папа был тренером в командах поменьше, поэтому для меня это уже как родной город, тут жила моя семья. Как вторая родина для меня.

– А чем ты здесь занимаешься?

– Хожу, гуляю, кушаю вкусные эчпочмаки.

– Но ты в прекрасной форме, несмотря на эчпочмаки.

– Ну, я, конечно, в меру все это делаю. И хожу на хоккей.

– А как часто вообще нужно тренироваться, чтобы поддерживать себя в хорошей форме? Ты часто на льду сейчас появляешься?

– Стараюсь каждый день ходить. Потому что быстро форма уходит, так как у нас сложнокоординационный вид спорта.

– То есть здесь, в Казани, ты тоже тренируешься на льду?

– Бывает иногда. Но я нечасто сюда приезжаю.

– Хоккеисты не меняют коньки по 2-3 года, а у тебя в фигурном катании как?

– Я только недавно поменяла коньки с Олимпиады. Прошло уже четыре года.

Для меня очень тяжело менять коньки, всегда эти мозоли, косточки, впрочем, как и у всех спортсменов, наверное.

Просто износились, лезвия уже сточились, нужно менять на новые, – сказала Загитова.