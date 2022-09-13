Татьяна Навка: «Желаю Щербаковой скорейшего возвращения на лед. Ее ждут любители фигурного катания и ее фанаты»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала новость о том, что победительница Игр-2022 Анна Щербакова не примет участие в контрольных прокатах сборной России.

В августе Щербаковой сделали операцию на колене.

«Была травма, была операция, Анна восстанавливается. Сейчас сложно говорить, повлияет ли это на карьеру Анны. Она молодая, и многое зависит от ее желания. У нас есть примеры, когда спортсмены, к примеру, после травмы стоял на пьедестале. И Алексей Ягудин продолжает кататься с титаном в ноге.

Все в руках Анны, как она захочет, так и будет. Я желаю ей скорейшего возвращения на лед. Ее ждут любители фигурного катания и ее фанаты», – сказала Навка.