Татьяна Навка: «Желаю Щербаковой скорейшего возвращения на лед. Ее ждут любители фигурного катания и ее фанаты»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что победительница Игр-2022 Анна Щербакова не примет участие в контрольных прокатах сборной России.

В августе Щербаковой сделали операцию на колене.

«Была травма, была операция, Анна восстанавливается. Сейчас сложно говорить, повлияет ли это на карьеру Анны. Она молодая, и многое зависит от ее желания. У нас есть примеры, когда спортсмены, к примеру, Евгений Плющенко после травмы стоял на пьедестале. И Алексей Ягудин продолжает кататься с титаном в ноге.

Все в руках Анны, как она захочет, так и будет. Я желаю ей скорейшего возвращения на лед. Ее ждут любители фигурного катания и ее фанаты», – сказала Навка.

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