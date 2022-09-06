Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко, Алексова и Владимиров выйдут на лед с произвольными танцами

7 сентября на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию дуэты выступят с произвольными танцами.
Сборная Санкт-Петербурга
Контрольные прокаты
Танцы на льду
Произвольный танец
КМС
Начало – 19.55 по московскому времени.
Первая разминка
1. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
2. Александра Шабалина – Иван Галаев
3. Полина Пантелеева – Андрей Какараза
Вторая разминка
4. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
5. Алиса Абдулина – Егор Петров
6. София Алексова – Илья Владимиров
МС
Начало – 20.30 по московскому времени.
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко