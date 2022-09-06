Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко, Алексова и Владимиров выйдут на лед с произвольными танцами

7 сентября на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию дуэты выступят с произвольными танцами.

Сборная Санкт-Петербурга

Контрольные прокаты

Танцы на льду

Произвольный танец

КМС

Начало – 19.55 по московскому времени.

Первая разминка

1. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

2. Александра Шабалина – Иван Галаев

3. Полина Пантелеева – Андрей Какараза

Вторая разминка

4. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

5. Алиса Абдулина – Егор Петров

6. София Алексова – Илья Владимиров

МС

Начало – 20.30 по московскому времени.

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко