Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко выступят с ритм-танцем

6 сентября в Санкт-Петербурге стартуют контрольные прокаты сборной города. Танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Сборная Санкт-Петербурга
Контрольные прокаты
Танцы на льду
Ритм-танец
КМС
Начало – 18.50 по московскому времени.
Первая разминка
1. Алиса Абдулина – Егор Петров
2. Полина Пантелеева – Андрей Какараза
3. Ульяна Ермакова – Артем Крылов
Вторая разминка
4. Александра Шабалина – Иван Галаев
5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
6. София Алексова – Илья Владимиров
МС
Начало – 19.45 по московскому времени.
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко