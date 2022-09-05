Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко выступят с ритм-танцем

Теги сборная России танцы на льду контрольные прокаты Екатерина Миронова Евгений Устенко София Алексова Илья Владимиров Фигурное катание

6 сентября в Санкт-Петербурге стартуют контрольные прокаты сборной города. Танцевальные дуэты представят ритм-танцы. 

Сборная Санкт-Петербурга

Контрольные прокаты

Танцы на льду

Ритм-танец

КМС

Начало – 18.50 по московскому времени.

Первая разминка

1. Алиса Абдулина – Егор Петров 

2. Полина Пантелеева – Андрей Какараза

3. Ульяна Ермакова – Артем Крылов

Вторая разминка

4. Александра Шабалина – Иван Галаев 

5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

6. София Алексова – Илья Владимиров 

МС

Начало – 19.45 по московскому времени. 

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко 

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