Нэтан Чен: «Вырасти в эпоху Серены Уильямс — это привилегия, которую никто из нас не должен воспринимать как должное»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен поблагодарил теннисистку Серену Уильямс за карьеру.

Чен побывал на матче Серены на US Open.

«Вырасти в эпоху Серены — это привилегия, которую никто из нас не должен воспринимать как должное. Она и Винус изменили теннис и спорт для всех – и к лучшему.

Возможность посмотреть на лучшую в мире своими глазами – это опыт, который я никогда не забуду!» – написал Чен.

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