Нэтан Чен: «Вырасти в эпоху Серены Уильямс — это привилегия, которую никто из нас не должен воспринимать как должное»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен поблагодарил теннисистку Серену Уильямс за карьеру.

Чен побывал на матче Серены на US Open.

«Вырасти в эпоху Серены — это привилегия, которую никто из нас не должен воспринимать как должное. Она и Винус изменили теннис и спорт для всех – и к лучшему.

Возможность посмотреть на лучшую в мире своими глазами – это опыт, который я никогда не забуду!» – написал Чен.

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