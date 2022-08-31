US Open. Расписание 4-го дня. Сестры Уильямс проведут парный матч на центральном корте, потом сыграет Надаль

опубликовал частичное расписание на 1 августа, четвертый игровой день турнира.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

Дневная сессия

(1) – ;

(3) – Федерико Кория.

Вечерняя сессия

/ – Люция Градецка/ Линда Носкова;

(2) – .

Стадион Луи Армстронга

Дневная сессия

(8) – ;

(11) – Кристофер Юбенкс;

(9) – Линда Фрухвиртова.

Вечерняя сессия

(19) – Кристина Букша;

/ (8) – Юго Гастон/

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