US Open. Расписание 4-го дня. Сестры Уильямс проведут парный матч на центральном корте, потом сыграет Надаль

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US Open опубликовал частичное расписание на 1 августа, четвертый игровой день турнира.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

Дневная сессия

Вечерняя сессия

Стадион Луи Армстронга

Дневная сессия

Вечерняя сессия

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