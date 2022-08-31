US Open. Расписание 4-го дня. Сестры Уильямс проведут парный матч на центральном корте, потом сыграет Надаль

US Open опубликовал частичное расписание на 1 августа, четвертый игровой день турнира.
Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.
Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00
Дневная сессия
- Ига Швентек (1) – Слоун Стивенс;
- Карлос Алькарас (3) – Федерико Кория.
Вечерняя сессия
- Серена Уильямс/ Винус Уильямс – Люция Градецка/ Линда Носкова;
- Рафаэль Надаль (2) – Фабио Фоньини.
Стадион Луи Армстронга
Дневная сессия
- Джессика Пегула (8) – Александра Саснович;
- Янник Синнер (11) – Кристофер Юбенкс;
- Гарбинье Мугуруса (9) – Линда Фрухвиртова.
Вечерняя сессия
- Даниэль Коллинс (19) – Кристина Букша;
- Ник Кириос/ Танаси Коккинакис (8) – Юго Гастон/ Лоренцо Музетти
Комментарии