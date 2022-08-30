Тарасова о фото с Лизом: «Я не общалась с этим журналистишкой. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала с ним фотографию»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о совместном фото с американским журналистом Дейвом Лизом.

Сейчас Тарасова находится в США. Фото с ней Лиз ранее опубликовал в своих соцсетях.

«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировалось много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лиз, наверное, сделал фотографию.

Я даже не знаю, как выглядит этот американский журналист. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию.

Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» – сказала Тарасова.

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