Роднина о сокращении квот у фигуристов: «Фактически все их достижения обнулены. На Россию наплевали перед ЧМ, а теперь исходят из того, что имеют»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о сокращении российских квот на чемпионат мира.

Сообщалось, что на следующем ЧМ от России сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам.

«Пусть не по своей вине, но отечественные фигуристы его (прошлый чемпионат мира – Sports.ru) пропустили. Фактически все их достижения оказались обнулены. В теории можно было бы взять итоги ЧМ-2021, но это тоже не совсем правильно. В таком случае претензии возникнут у других стран, которые катались на последнем ЧМ и имеют основания для своих квот.

Россия в сложившейся ситуации – пострадавшая сторона, но кого это волнует? Никого, кроме нас самих. Оспорить такое решение крайне сложно, поскольку оно принято многими иностранными федерациями, которые, мягко говоря, относятся к нам не слишком дружелюбно. А еще больше они не любят наши победы.

На Россию наплевали перед ЧМ, а теперь исходят из того, что имеют. Если даже мы попробуем обратиться в суд, возмутятся представители других стран, и их голоса будут звучать куда громче», – сказала Роднина.

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