Александр Жулин: «Трусовой можно добавлять в скольжении, но я все равно считаю ее феноменом в женском катании. Пойти на пять четверных – это очень сильно»

Тренер по фигурному катанию прокомментировал слова о том, что на Олимпиаде в Пекине сделала чисто 2-3 четверных из пяти в произвольной программе.

«Я разделяю общее мнение, что Саше можно добавлять в скольжении. Но я все равно считаю ее феноменом в женском одиночном катании. Для меня пойти на пять четверных – это очень сильно.

Сколько людей, столько и мнений. Саша является звездой российского спорта», – сказал Жулин.

«Дело в том, что исполненный четверной со степ-аутом может стоить условные восемь баллов, что очень много. Если он исполнен чисто, как она умеет чисто исполнять, то можно набрать все 13–14 баллов.

Если человек идет, то уверен, что может их исполнить. Однозначно никто в мире больше такого не делает и не сделает среди девушек», – цитирует Жулина «Чемпионат».

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