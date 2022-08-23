Елизавета Худайбердиева: «Есть композиции, которые ты в определенном возрасте не можешь прочувствовать. Безумно странно, если девочка 12 лет катается под танго, поглаживает себя»

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась на тему сексуализации юных спортсменок.

«Я согласна, что есть композиции, которые ты в определенном возрасте не можешь прочувствовать, понять и катать. Здесь большая ответственность лежит на тренерском штабе. Условно, катать «Кармен» в 13 лет, это странно и непонятно. Видимо, у всех есть запрос на взрослое катание. В танцах есть запрос на перенесение отношений между мужчиной и женщиной на лед под определенную тему.

Может быть тема у ISU – румба. И ничего нельзя с этим сделать, потому что, например, юниоры могут быть и 13-летние ребята и 19-летние. Когда я в 13 лет катала блюз, понимала, что мои соперники старше меня, а тема у нас одна. Безусловно, это безумно странно, если девочка 12 лет катается под чувственное танго, поглаживает себя. В моем виде главная проблема – это разброс в возрасте.

Внутреннего диссонанса с музыкой у меня никогда не было. Это очень индивидуально, мне было все понятно, я чувствовала музыку. Сейчас вспоминаю все это, тогда у меня не было опыта общения или влюбленности. Мы с первым партнером переносили на лед сюжет фильма «Привидение» и тогда мне казалось, что я все понимаю, а сейчас пересматриваю – это просто мрак. Я делала свой максимум, и сейчас понимаю, что больше и не могла. Внутренне все осознаю, но выглядит это совсем иначе», – сказала Худайбердиева.