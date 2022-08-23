Елизавета Худайбердиева: «Есть композиции, которые ты в определенном возрасте не можешь прочувствовать. Безумно странно, если девочка 12 лет катается под танго, поглаживает себя»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась на тему сексуализации юных спортсменок.

«Я согласна, что есть композиции, которые ты в определенном возрасте не можешь прочувствовать, понять и катать. Здесь большая ответственность лежит на тренерском штабе. Условно, катать «Кармен» в 13 лет, это странно и непонятно. Видимо, у всех есть запрос на взрослое катание. В танцах есть запрос на перенесение отношений между мужчиной и женщиной на лед под определенную тему.

Может быть тема у ISU – румба. И ничего нельзя с этим сделать, потому что, например, юниоры могут быть и 13-летние ребята и 19-летние. Когда я в 13 лет катала блюз, понимала, что мои соперники старше меня, а тема у нас одна. Безусловно, это безумно странно, если девочка 12 лет катается под чувственное танго, поглаживает себя. В моем виде главная проблема – это разброс в возрасте.

Внутреннего диссонанса с музыкой у меня никогда не было. Это очень индивидуально, мне было все понятно, я чувствовала музыку. Сейчас вспоминаю все это, тогда у меня не было опыта общения или влюбленности. Мы с первым партнером переносили на лед сюжет фильма «Привидение» и тогда мне казалось, что я все понимаю, а сейчас пересматриваю – это просто мрак. Я делала свой максимум, и сейчас понимаю, что больше и не могла. Внутренне все осознаю, но выглядит это совсем иначе», – сказала Худайбердиева.

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