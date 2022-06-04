Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что видит олимпийскую чемпионку тренером в будущем.

«Алина – талантливая девочка. Как развивать свою профессиональную деятельность, она сама определит.

Вижу ли я ее тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьезно возьмется за дело.

У нее за плечами опыт работы с настоящими профессионалами своего дела, помогут. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе. Думаю, из нее получится хороший тренер», – сказала Тарасова.