Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что видит олимпийскую чемпионку Алину Загитову тренером в будущем.
«Алина – талантливая девочка. Как развивать свою профессиональную деятельность, она сама определит.
Вижу ли я ее тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьезно возьмется за дело.
У нее за плечами опыт работы с настоящими профессионалами своего дела, помогут. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе. Думаю, из нее получится хороший тренер», – сказала Тарасова.