Татьяна Тарасова: «Загитова может пойти по стопам Тутберидзе. Думаю, из нее получится хороший тренер»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что видит олимпийскую чемпионку Алину Загитову тренером в будущем.

«Алина – талантливая девочка. Как развивать свою профессиональную деятельность, она сама определит.

Вижу ли я ее тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьезно возьмется за дело.

У нее за плечами опыт работы с настоящими профессионалами своего дела, помогут. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе. Думаю, из нее получится хороший тренер», – сказала Тарасова. 

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