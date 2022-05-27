«Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью с ней согласен». Ягудин о словах Нугумановой про унижения со стороны тренеров из-за лишнего веса

Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал слова о том, что она получала оскорбительные комментарии от тренеров по поводу лишнего веса.

«Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским», – рассказала Нугуманова.

«Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации», – отметил Ягудин.

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