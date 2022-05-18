Бережная о том, считает ли Загитову самой великой фигуристкой в истории России: «Самая великая – Роднина, а все остальное – это все остальное»

Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 в парном катании заявила, что считает самой великой фигуристкой Ирину Роднину.

– сегодня исполняется 20 лет. Можете ли вы назвать ее самой великой фигуристкой в истории России?

– Это громко сказано. Многие великие фигуристы существуют на свете. Самая великая – , а все остальное – это все остальное.

– В какой области Алина проявит себя после завершения карьеры?

– Может проявить себя в обучении юных талантов, например, – сказала Бережная.

Вы вряд ли застали Ирину Роднину на льду: она обвиняла тренера в пьянстве, выиграла все Олимпиады и ЧМ и плакала на пьедестале в Америке