Бережная о том, считает ли Загитову самой великой фигуристкой в истории России: «Самая великая – Роднина, а все остальное – это все остальное»

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Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 в парном катании Елена Бережная заявила, что считает самой великой фигуристкой Ирину Роднину. 

Алине Загитовой сегодня исполняется 20 лет. Можете ли вы назвать ее самой великой фигуристкой в истории России?

– Это громко сказано. Многие великие фигуристы существуют на свете. Самая великая – Ирина Роднина, а все остальное – это все остальное. 

– В какой области Алина проявит себя после завершения карьеры?

– Может проявить себя в обучении юных талантов, например, – сказала Бережная. 

Вы вряд ли застали Ирину Роднину на льду: она обвиняла тренера в пьянстве, выиграла все Олимпиады и ЧМ и плакала на пьедестале в Америке

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