Ирина Роднина: «Хорошо бы, чтобы новый девиз Баха «Вместе» был не только на словах, но и на деле. Пока вместе все объединяются только против России»

Теги сборная России Ирина Роднина Томас Бах Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отсранении российских спортсменов от международных соревнований. 

«Российский спорт ждут очень тяжелые последствия. Все отстранения не способствуют результату, а ведут к спаду. Ведь труд и тренера, и спортсменов идет в никуда. Из-за таких санкций наши тренеры начинают разъезжаться в другие страны, чтобы работать. А ведь специалисты такого уровня действительно нужны всем.

Кроме того, и спортсмены задумываются о переезде. Мы уже не раз наблюдали смену нашими ребятами спортивного гражданство. К сожалению, сейчас такое снова может начаться. Но будем надеяться на лучшее.

С 2015 года нам все тяжелее. Хочу верить, что все наладится в ближайшие годы. Спорт без российских спортсменов сам здорово проигрывает. Не только мы многое теряем, но и все олимпийское движение. Хорошо бы, чтобы новый девиз Баха «Вместе» был не только на словах, но и на деле. Пока все врозь. Вместе все объединяются только против самой России и всех наших спортивных организаций.

Мировая политика бьет по спорту сильнее всего. Нас практически из всех международных федераций исключают. У нас там слабое представительство. Это одна из самых больших потерь. Спортсмены во многих видах спорта показывают невероятные результаты. А вот президиум у нас достаточно слабый», – сказала Роднина. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные