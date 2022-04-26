Евгений Плющенко: «У меня появилась уникальная возможность сделать свой тур по России, в который я не ездил с 2012 года»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, в каких городах пройдет его ледовое шоу.

«После того, как у многих наших спортсменов и артистов были отменены выступления по всему миру в связи с санкциями, а у меня по Европе и Японии (мы потеряли 30 шоу), и это несмотря на то, что шоу в Турине собрали в декабре прошлого года олимпийскую арену сразу после пандемии, у меня появилась уникальная возможность сделать свой тур по России, в который я не ездил с 2012 года!

После гипераншлага в Туле и Питере наша следующая остановка – Кемерово (14 мая), Рязань (8 июня), Москва – 9 июня.

Остальные города нашего тура мы объявим дополнительно! Мы ждем вас, дорогие наши зрители, на нашем блистательном спортивном шоу «Союз чемпионов»! До встречи в вашем городе», – написал Плющенко в инстаграме.