Алина Загитова: «Вчера прыгнула лутц. Целый месяц я боролась, чтобы все-таки прыгнуть его, очень хотелось это сделать»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему до сих пор тренируется.

«Многие интересуются и задают мне вопросы в комментариях, почему я все еще тренируюсь, и что я делаю на катке. Отвечаю всем сразу: во-первых, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Мне кажется, что без спорта я уже не смогу, поэтому я каждый день хожу на тренировки и пытаюсь совершенствоваться.

Также, чтобы поддерживать форму для шоу – скоро будет шоу Этери Георгиевны (Тутберидзе), поэтому надо выглядеть соответствующе. Я потеряла, кажется, месяц пока была в Пекине на Олимпийских играх, там я не тренировалась вообще. Конечно, зал – это хорошо, но без льда никуда.

Наш вид спорта напрямую связан с координацией, поэтому даже три дня отдыха или отсутствия фигурного катания в моей жизни сразу дает о себе знать, и на тренировках многое не получается. В связи с этим я пытаюсь как-то наверстать свою форму, и вот буквально вчера прыгнула лутц. Целый месяц я боролась, чтобы все-таки прыгнуть его, очень хотелось это сделать», – сказала Загитова.

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