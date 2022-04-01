Татьяна Тарасова: «Да, российский и международный уровень турниров по фигурному катанию – разный. И у нас он выше»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне российских соревнований по фигурному катанию.

«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно.

Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», – сказала Тарасова.

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