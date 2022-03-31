Туктамышева о Кубке Первого канала: «Классный опыт – попробовать себя в командном спорте. Новые эмоции и новые впечатления»

Чемпионка мира 2015 года поделилась впечатлениями от участия в Кубке Первого канала в Саранске.

«Фигурное катание – это индивидуальный спорт, и даже парное катание – это работа только над своим результатом.

Я привыкла выступать одна, сама зависеть от своих прокатов. Поэтому так необычно и волнительно всегда проходят командные соревнования, здесь ты понимаешь, что результат зависит от всех.

Здесь понимаешь, что очень важен не только свой настрой, но и поддержка и общее настроение и вообще атмосфера в команде.

Это классный опыт – попробовать себя в командном спорте. Новые эмоции и новые впечатления», – написала Туктамышева.