Загитова о Пхенчхане-2018: «Прошло так много времени, а я помню то выступление в таких мелочах, как будто оно было только вчера»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, вспомнила о победе на Играх, которая состоялась 23 февраля.

«В сегодняшний день поместилось целых два праздника.

Для начала всех мужчин и отдельно моего папу хочу поздравить с Днем Защитника Отечества! Желаю вам оптимизма, душевного равновесия и мира над головой.

И конечно, 23 февраля является важной датой лично для меня. Ровно 4 года назад я получила золотую медаль на Олимпийских играх в ! Оказывается, прошло так много времени, а я помню то выступление в таких мелочах, как будто оно было только вчера.

Всем огромное спасибо за поздравления! Так мило, что вы помните», – написала Загитова.