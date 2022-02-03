Алина Загитова: «После победы на Олимпиаде столкнулась с критикой. Порой было обидно от непонимания, почему и за что, я этим людям ничего плохого не сделала»

Российская фигуристка рассказала, какие чувства испытывала после победы в женском одиночном турнире на Олимпийских играх-2018 в .

«Когда я победила, у моих родителей были слезы в глазах. Мама была со мной на Олимпийских играх, она все это видела вживую.

В голове не укладывается, насколько она там нервничала и переживала. Но она меня поддерживала, я чувствовала, что она где-то сидит в зале. Можно сказать, каталась ради нее.

Во время моей подготовки к Олимпийским играм мама жила в другом городе, разлука была тяжелой. Можно сказать, у меня забрали частичку времени, которое я могла бы с ней провести. Но понимаю, ради чего это было.

Этери Георгиевна Тутберидзе решила, что мама меня как-то расслабляет, хотя я не чувствовала, что это так. Но, как говорится, со стороны виднее. Зато сейчас я перевезла всех в Москву, и мы живем дружной семьей.

После своей победы я столкнулась с критикой. Но у меня настолько большая фан-база, что она своей поддержкой перевешивает любые неуместные слова в мой адрес.

Конечно, порой было обидно от непонимания – почему и за что. Мне все еще интересно, почему льется критика, ведь я этим людям ничего плохого не сделала.

Причем они не говорят в лицо все это, потому что боятся. Думаю, у этих людей некие комплексы в голове. Не знаю, что движет ими, но я определенно не сделала ничего плохого.

Не могу сказать, что я беззащитная. Конечно, в силу своего воспитания и менталитета не могу ответить кому-то, хотя иногда очень хочется. Я рассуждаю: вот сейчас скажу, а зачем мне это нужно? Получится, будто я оправдываюсь.

Но я могу за себя постоять, так как всю жизнь в спорте. Без характера не получилось бы ничего.

Сейчас стала реже вспоминать свою победу на Олимпийских играх. Абсолютно нет времени на прошлое: постоянно какая-то работа, плюс ко всему я учусь. Раньше, конечно же, вспоминала чаще. Сейчас я приняла, что у меня две олимпийских медали – золотая и серебряная.

Кстати, порой раздражает, что меня называют олимпийской чемпионкой, но при этом не говорят, что я еще и серебряный призер Олимпиады. Не знаю почему, но все забывают про это.

Победа на Олимпиаде меня не отпустила. Как она может отпустить? Победа всегда со мной. Я просыпаюсь – у меня медаль перед глазами», – рассказала Загитова.

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