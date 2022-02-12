Ирина Роднина: «Те, кто подвел Валиеву к положительной допинг-пробе, должны будут за это ответить. Этим скандалом мы сами подталкиваем ISU к поднятию возрастного ценза»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

«Единственное, что хочется сказать после сегодняшних официальных заявлений МОК, ITA и WADA – девочку жалко. А вот те, кто ее подвел к положительной допинг-пробе, должны будут за это ответить. Иначе все это напрасно.

Все разговоры о том, что она маленькая и хрупкая – пустая трата времени. Эта маленькая девочка выступает на взрослых Олимпийских играх. Значит, вот этим скандалом с маленькой фигуристкой мы сами подталкиваем ISU к тому, чтобы поднять возрастной ценз. Мы сами толкаем себя туда, куда мы не хотим идти и где мы не хотим оказаться.

Понятное дело, что Камила – несовершеннолетняя девочка и ни за что отвечать не будет. Рядом с ней есть взрослые люди — родители и тренерский штаб, врачи. Они и несут ответственность. Как бы ни решился вопрос, дадут ей выступить или нет, наградят нас медалями за командник или нет, после этого события МОК опять сделает свои выводы и примет какие-то решения.

Почему мы не думаем о тех мальчиках и девочках, которые сейчас готовятся и хотят выступать на Олимпийских играх? Мы им сейчас можем настолько перекрыть кислород, что мало не покажется.

Нам и так уже три Олимпиады без флага и гимна пришлось пройти, казалось, что мы близки к концу дисквалификации, что в декабре 2022 года это все закончится. Но у меня теперь огромные опасения, что это не закончится, а продолжится, а то и усугубится, не дай бог», – сказала Роднина.

«Понимаю, все пытаются защитить Валиеву, мы своих не бросаем – это правда и совершенно естественно. Но с другой стороны, получается, что мы никаких выводов не делаем и усложняем жизнь будущим олимпийцам.

Тех, кто сегодня выступает без флага и гимна, подвели спортсмены, которые попались на допинге во время Игр-2008, 2010, 2012 и так далее. Верно? А сейчас мы допускаем точно такую же ситуацию, не сделав никаких выводов. Это и есть самое ужасное. Мы всех вокруг обвиняем, но не замечаем бревна в своем собственном глазу, как сказал наш президент.

Дай бог, чтобы это все разрешилось положительно для России, чтобы мы получили свои медали за командник, чтобы Камила смогла выступить в личных соревнованиях. Но опять же, как говорил наш президент: «Ложки нашлись, но осадок остался».

Эта история, к сожалению, безоговорочно скажется на следующем поколении спортсменов. А мы не хотим делать никаких выводов и ничего не предпринимаем», – добавила экс-спортсменка.

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